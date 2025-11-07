En medio de una creciente controversia, el presidente de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, volvió a cambiar su versión sobre el incidente que involucró a Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, asegurando ahora que la joven miente sobre lo sucedido.

El empresario tailandés, quien había ofrecido disculpas públicas hace unos días por el altercado, enfrenta nuevamente duras críticas a nivel mundial tras este inesperado giro en su postura. Cabe recordar que el conflicto se originó durante una ceremonia del certamen, donde Bosch denunció haber sido víctima de insultos y maltrato por parte del directivo.

Nawat cambia su versión y acusa a Bosch de mentir

Durante una conferencia de prensa anterior, Itsaragrisil se mostró visiblemente afectado y pidió disculpas entre lágrimas, señalando que “no fue su intención que las cosas llegaran tan lejos”. En ese momento, el tailandés ofreció disculpas a todas las concursantes, manifestando su arrepentimiento, aunque no negó su molestia por la negativa de algunas participantes a realizar promoción turística de Tailandia.

Sin embargo, días después modificó su versión a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje defendiendo la libertad de expresión, pero subrayando que esta debía basarse en la verdad, insinuando que la mexicana había tergiversado los hechos.

“La libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz son mentiras no se llamaría libertad de expresión (voz)”, escribió en una de sus publicaciones.

Posteriormente, compartió una fotografía de Fátima Bosch, acompañada de un texto en el que afirmaba que la modelo no había sido respetuosa con él y debía “dejar de mentir”. Asimismo, negó haberla insultado o llamado “estúpida” o “tonta”, como ella declaró públicamente.

“Si quieres que los demás respeten tus derechos, primero debes respetar los suyos. No calumnies ni acuses a otros. Deja de fingir. Y escucha con atención lo que dijo el Sr. Nawat. Él no dijo ‘tonta’, dijo ‘daño’”, expresó en redes.

Durante la conferencia inicial, el presidente de MGI aseguró que lo que realmente pronunció fue la palabra “maldición”, y no un insulto personal dirigido a la representante mexicana, insistiendo en que los hechos no ocurrieron como ella los describió.

La polémica continúa

Las recientes declaraciones de Itsaragrisil han generado una nueva ola de críticas, especialmente por su aparente cambio de versión y su actitud confrontativa. En redes sociales, muchos usuarios lo acusaron de contradecirse y de intentar desacreditar públicamente a la concursante mexicana.

