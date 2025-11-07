El viaje más caótico comienza, y a partir de este viernes 7 de noviembre se estrena en exclusiva el nuevo docu-reality La peor vuelta al mundo con Juanpa Zurita.

La peor vuelta al mundo. ESPECIAL/©DISNEY.

Sin tener idea de lo que implica darle la vuelta al mundo, Juanpa Zurita convence a Disney+ de que puede lograrlo con un pequeño avión de un motor (sin baño) y el legendario piloto que rompió el récord en ser la persona más joven en conseguirlo: Matt Guthmiller.

Recorriendo un planeta, cuatro continentes, ocho países y acompañado de ocho invitados casualmente famosos para no quedar mal con Disney, era inevitable que esto acabaría en un completo desastre.

La peor vuelta al mundo. ESPECIAL/©DISNEY.

En la nueva producción, Juanpa se embarca en un recorrido intrépido y cargado de malas decisiones por ocho destinos en cuatro continentes, y a lo largo de ocho episodios vive aventuras caóticas en ciudades tan diferentes como Las Vegas, Reikiavik, La Habana, Transilvania y Hanoi, junto a otros creadores de contenido que suman millones de seguidores en YouTube, Tik Tok y más allá.

La peor vuelta al mundo. ESPECIAL/©DISNEY.

Entre muchísimas otras experiencias épicas, se sumerge bajo tierra en las Cavernas de Venado en Costa Rica con Lele Pons; manipula cocodrilos en un criadero cubano junto a Facundo; hace bungee jumping en los Cárpatos rumanos con Jair Sánchez; recorre el desierto marroquí a bordo de camellos con @danielarodrice; participa de una batalla vikinga en Reikiavik con @esen_alva; descubre la paradisíaca bahía vietnamita de Ha Long con @azuaraharold; se atreve a practicar sumo en Tokio con @danielsosafado; y en Las Vegas se lanza desde la torre de observación más alta de Estados Unidos junto a @chinguamiga.

En La peor vuelta al mundo, el gran cómplice de Juanpa es Matt Guthmiller, el experto piloto al mando del avión monomotor, que alcanzó el récord Guinness con apenas 19 años por ser la persona más joven en circunnavegar el mundo en solitario. Con la ayuda de Matt, Juanpa se enfrenta a incontables situaciones imprevistas que hacen de la travesía una experiencia incómoda y muy divertida.

La peor vuelta al mundo es una realización de Non Stop y ARCO Entertainment Media, y cuenta con Juanpa como productor ejecutivo.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM