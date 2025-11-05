Miércoles, 05 de Noviembre 2025

Esta es la fecha límite para comprar boletos a 29 pesos en Cinemex

La venta de boletos a precios reducidos aplica en todos los complejos de Cinemex en la República mexicana, desde su horario de apertura hasta el cierre

Cinemex Manía se ha convertido en uno de los eventos más esperados de los cinéfilos en el año, pues hace que la experiencia del cine sea más accesible. ESPECIAL

Con el objetivo de consentir a sus clientes, Cinemex decidió poner la entrada a todas las películas de su cartelera a un precio más bajo del habitual durante un tiempo limitado.

Esta promoción, llamada Cinemex Manía, vigente durante tres días de noviembre, se ha convertido en uno de los eventos más esperados de los cinéfilos en el año, pues hace que la experiencia del cine sea más accesible.

¿Cuál es la fecha límite para comprar boletos en 29 pesos en Cinemex?

La promoción se encuentra disponible desde el pasado lunes 3 de noviembre, y llegará a su fin este miércoles 5 de noviembre. La venta de boletos a precios reducidos aplica en todos los complejos de la República mexicana, desde su horario de apertura hasta el cierre. Esto quiere decir que aún estás a tiempo de lanzarte al cine y aprovechar esta oportunidad.

Con Cinemex Manía se pueden adquirir entradas a salas tradicionales y premium, formatos 2D, 3D y ATMOS pagando solamente 29 pesos. Los boletos para Market y Platino, formatos IMAX y 4D también se pueden encontrar a un costo más bajo de lo habitual: 75 pesos.

La venta de boletos se encuentra limitada a seis accesos por transacción, y no es acumulable con otras promociones o cupones.

¿Qué películas puedes ver en Cinemex por 29 pesos?

La lista de películas que forman parte de las carteleras de los complejos de la cadena de cines en México y que se pueden ver con esta promoción incluyen los siguientes títulos:

  • No me sigas
  • The Rocky Horror Pictures Show
  • Cuando el cielo se equivoca
  • Tron Ares
  • Teléfono Negro 2
  • Una batalla tras otra
  • A pesar de ti
  • Chainsaw Man
  • Soy Frankelda
  • Good Boy
  • Amor fuera de tiempo
  • Sigue mi voz
  • Springsteen: Música de ninguna parte
  • Casper: 30 aniversario
  • The Craft

Además, en algunos cines todavía se proyectan películas como: Enzo, El callejón de los milagros, Tenet, Paw Patrol: Especial de Navidad, El Conjuro 4 y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

