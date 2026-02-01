Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de febrero de 2026

AriesFebrero despierta tu energía, Aries. Es momento de enfocarte en tu camino y dejar de gastar tu tiempo en quienes no lo valoran, para aprovechar al máximo tus motivos de felicidad.TauroFebrero llega directo a transmitir claridad, Tauro. Tu cuerpo te envía señales y este mes exige disciplina, sin lugar para excusas.GéminisFebrero inicia con un impulso importante en tu economía, Géminis, con ingresos adicionales que podrían tentarte a gastar en exceso. Mantén la calma: no todo lo que brilla se compra ni todo lo que se desea es realmente necesario.CáncerFebrero llega para confrontarte con tus emociones, Cáncer, ya que atraviesas un desorden emocional que no puedes seguir ignorando.LeoEste mes comienza invitándote a expresarte con claridad, establecer límites y dejar de retener palabras para no incomodar. Basta de cargar silencios ajenos como si fueran propios. Aprende a comunicar lo que realmente sientes.VirgoEste mes inicia con la llegada de un ingreso adicional justo cuando más lo necesitas, ya sea para un pendiente, una deuda o un gasto atrasado. No lo malgastes tratando de complacer a todos; aprende a administrarlo con prudencia.LibraAlgo que evitabas aceptar sobre alguien se confirmará. Aunque al principio duela, traerá paz, pues ya no vivirás con la duda. Este mes recuerda que la intuición suele tener razón, incluso cuando decidimos ignorarla.EscorpioFebrero te invita a mirarte al espejo y recordar quién eres, Escorpio. Eres la persona más importante de tu vida y no debes permitir que nadie te haga sentir menos.SagitarioSe anticipan posibles discusiones o conflictos derivados de malentendidos, comentarios fuera de contexto o palabras mal expresadas. Procura ser cuidadoso con lo que comunicas, ya que podrías herir a alguien importante sin intención.CapricornioEste mes exige orden y disciplina, cualidades que manejas con maestría cuando te lo propones. No todo se trata de trabajar duro; también es fundamental administrar con criterio.AcuarioFebrero llega con una gran promesa, Acuario, pues ese sueño que has venido visualizando comienza a materializarse. No será inmediato, pero empieza a tomar forma; la clave estará en la constancia.PiscisSe prevé una importante entrada de dinero que te permitirá ponerte al día con pagos y compromisos pendientes. No se trata de un golpe de suerte, sino del fruto de esfuerzos anteriores; ahora corresponde actuar con prudencia y no por impulso.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP