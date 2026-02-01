Domingo, 01 de Febrero 2026

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de febrero de 2026

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Aries

Febrero despierta tu energía, Aries. Es momento de enfocarte en tu camino y dejar de gastar tu tiempo en quienes no lo valoran, para aprovechar al máximo tus motivos de felicidad.

Tauro

Febrero llega directo a transmitir claridad, Tauro. Tu cuerpo te envía señales y este mes exige disciplina, sin lugar para excusas.

Géminis

Febrero inicia con un impulso importante en tu economía, Géminis, con ingresos adicionales que podrían tentarte a gastar en exceso. Mantén la calma: no todo lo que brilla se compra ni todo lo que se desea es realmente necesario.

Cáncer

Febrero llega para confrontarte con tus emociones, Cáncer, ya que atraviesas un desorden emocional que no puedes seguir ignorando.

Leo

Este mes comienza invitándote a expresarte con claridad, establecer límites y dejar de retener palabras para no incomodar. Basta de cargar silencios ajenos como si fueran propios. Aprende a comunicar lo que realmente sientes.

Virgo

Este mes inicia con la llegada de un ingreso adicional justo cuando más lo necesitas, ya sea para un pendiente, una deuda o un gasto atrasado. No lo malgastes tratando de complacer a todos; aprende a administrarlo con prudencia.

Libra

Algo que evitabas aceptar sobre alguien se confirmará. Aunque al principio duela, traerá paz, pues ya no vivirás con la duda. Este mes recuerda que la intuición suele tener razón, incluso cuando decidimos ignorarla.

Escorpio

Febrero te invita a mirarte al espejo y recordar quién eres, Escorpio. Eres la persona más importante de tu vida y no debes permitir que nadie te haga sentir menos.

Sagitario

Se anticipan posibles discusiones o conflictos derivados de malentendidos, comentarios fuera de contexto o palabras mal expresadas. Procura ser cuidadoso con lo que comunicas, ya que podrías herir a alguien importante sin intención.

Capricornio

Este mes exige orden y disciplina, cualidades que manejas con maestría cuando te lo propones. No todo se trata de trabajar duro; también es fundamental administrar con criterio.

Acuario

Febrero llega con una gran promesa, Acuario, pues ese sueño que has venido visualizando comienza a materializarse. No será inmediato, pero empieza a tomar forma; la clave estará en la constancia.

Piscis

Se prevé una importante entrada de dinero que te permitirá ponerte al día con pagos y compromisos pendientes. No se trata de un golpe de suerte, sino del fruto de esfuerzos anteriores; ahora corresponde actuar con prudencia y no por impulso.

