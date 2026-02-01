BTS… La ley llegó tarde a la fila virtual

Si México contara con una ley anti-bots como la de Estados Unidos o Corea del Sur, el colapso en la venta de boletos para BTS podría haberse contenido.

Algo similar ocurriría si existiera una prohibición efectiva a la reventa con sobreprecio, como la que avanza en Reino Unido, o un esquema de sanciones penales y boletos nominales (con identificación) como en Japón, donde una persona puede enfrentar multas severas o incluso prisión por revender.

El conflicto registrado la semana pasada durante la venta de boletos para los conciertos de BTS en México no puede explicarse únicamente por la cantidad de personas conectadas. La saturación de filas virtuales, la imposibilidad de compra para miles de fans y la rápida reaparición de boletos en reventa a precios inflados evidencia la ausencia de candados legales que sí operan en otros países.

El fenómeno no es exclusivo de México; la diferencia: en otros mercados, la ley interviene antes de que el conflicto estalle.

En Estados Unidos, por ejemplo, donde tampoco hay tantos candados legales, el uso de bots para acaparar boletos está prohibido desde 2016 y, aunque la reventa sigue siendo legal, se han reforzado reglas para transparentar el precio final del ticket.

En Reino Unido, el gobierno ya avanza hacia la prohibición de la reventa por encima del valor original y contempla sanciones significativas, además de exigir mayor claridad sobre el origen y el precio real de cada entrada antes de la venta.

Japón representa uno de los modelos más restrictivos: la reventa no autorizada está tipificada como delito, los boletos suelen ser nominales y se verifica la identidad del asistente al ingreso.

En Corea del Sur, país de BTS, además de sancionar el uso de software automatizado, se han reforzado los controles y mecanismos para cancelar boletos adquiridos con fines especulativos.

En México, en contraste, no existe una legislación clara que prohíba la reventa digital con sobreprecio, sancione bots o vincule los boletos con el comprador. Tras el caso BTS, Profeco anunció revisiones y posibles mejoras, aún sin aplicación normativa.

BTS regresará a México para ofrecer tres conciertos en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) de la Ciudad de México, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.