Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY domingo 1 de febrero de 2026

Aries

Este domingo te invita a soltar el control y dejarte llevar. Fluir será tu mayor fortaleza. Tu energía, entusiasmo y determinación te ayudan a abrir caminos, especialmente en asociaciones, estudios o la búsqueda de un nuevo empleo. Inicias un ciclo favorable para animarte a dar un paso distinto en tu vida.

Tauro

Lo que hoy piensas tiene gran poder de manifestación, por eso conviene enfocar la mente con claridad. El domingo es ideal para revisar metas y organizar planes a largo plazo. L a Luna en Cáncer te ayuda a reconectar contigo y a visualizar cambios positivos que comienzan a reflejarse en lo laboral y económico.

Géminis

Este domingo destaca por el movimiento social. Reuniones, encuentros o celebraciones te ponen en contacto con personas clave para tu futuro cercano. Tu carisma, intuición y creatividad abren puertas tanto en lo personal como en lo profesional. Aprovecha para hacer conexiones importantes.

Cáncer

El domingo trae decisiones relevantes ligadas a tu vida personal, familiar y laboral. Es momento de equilibrar prioridades y elegir lo que más te conviene emocionalmente. La Luna en tu signo te impulsa a tomar determinaciones que habías postergado, cuidando tu bienestar y el de quienes amas.

Leo

Tu intuición está especialmente activa este domingo, al igual que tus sueños y percepciones. A través de amistades o contactos cercanos avanzas con rapidez en un proyecto o propuesta que te favorece. Confían en ti porque tienes las cualidades necesarias para liderar y concretar.

Virgo

El domingo te pide escuchar tu voz interior y reconectar con tu niño interno. Es un día propicio para compartir con la familia, probar algo diferente y abrirte a nuevas asociaciones o grupos. Estas experiencias no solo te brindan disfrute, también prometen beneficios económicos a corto plazo.

Libra

Este domingo es clave para reconocerte y darte el lugar que sueles ofrecer a los demás. Al expresar con claridad lo que quieres, tanto en lo social como en lo profesional, avanzas con firmeza hacia tus metas. La energía acompaña con prosperidad y buenas oportunidades: es momento de actuar.

Escorpio

Una sana rebeldía te impulsa a cerrar ciclos y abrir nuevas puertas. El domingo marca un punto de transformación profunda en tu manera de pensar y sentir. Conectar con tus talentos abre caminos de abundancia y te prepara para una etapa de crecimiento económico y personal.

Sagitario

Tu intuición te guía con precisión este domingo hacia las personas y decisiones correctas. Es tiempo de elegir con mayor libertad y apostar por aquello que te permita expandirte. Al tomar decisiones alineadas contigo, avanzas con mayor fluidez y creatividad.

Capricornio

Nada detiene tu avance este domingo. Es un momento ideal para cerrar etapas y atreverte a salir de zonas cómodas. Los cambios que se presentan en lo económico traen nuevas oportunidades, éxito y estabilidad. Lo nuevo que llega vale la pena.

Acuario

Este domingo cuentas con claridad mental, fortaleza física y equilibrio espiritual. No es momento de dudar, sino de confiar en tus ideas. Si no puedes ejecutarlas de inmediato, anótalas: en las próximas semanas cobrarán forma y te darán excelentes resultados.

Piscis

Brillas con fuerza este domingo. Recibes reconocimiento, aplausos o una noticia alentadora relacionada con tu familia o tu trabajo. Se activan cambios positivos en tu economía que te devuelven tranquilidad. Prepárate para una etapa de logros, abundancia y satisfacción emocional.

