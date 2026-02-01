Grammy 2026: la noche de los récords

Kendrick Lamar y Bad Bunny, dos figuras recurrentes en la escena musical mundial buscarán en la edición 68 de los premios Grammy seguir la estela triunfal que Beyoncé demarcó el año pasado y conseguir sus propios récords que grabarían sus nombres en la historia del rap y el género urbano, respectivamente.

El rapero californiano de 38 años, quien llega a la gala de hoy, 1 de febrero, como el artista con más candidaturas, tiene la posibilidad de consagrarse como la leyenda del rap con más gramófonos —ahora tiene 22— si se lleva al menos cuatro de sus nueve nominaciones, lo que le permitiría superar a Kanye West, que tiene 24, y a Jay-Z, con veinticinco.

Aunque enfrente tendrá como rival en las tres categorías principales —mejor álbum, grabación y canción del año— a un Bad Bunny posicionado como el artista más escuchado en el mundo, que, además, buscará ser el primer latino en llevarse los premios más codiciados en una misma noche.

Ninguno de los dos tendrá el camino despejado, ya que otros artistas como Lady Gaga, Bruno Mars o Billie Eilish persiguen sus propias marcas y podrían ser una piedra en el zapato para ellos.

Por el trono del rapero más ganador

Los 25 premios Grammy ya no garantizan a Jay-Z el dominio absoluto de su género. Es una situación similar a la de Kanye West, actualmente más vinculado a la controversia que a los 24 gramófonos que figuran en su palmarés. Ambos ven de cerca el avance de Kendrick Lamar, quien desde hace tiempo superó a Eminem, histórico referente del rap y ganador de 15 Grammy.

Otras de las hazañas que podría conseguir el rapero de Compton es la de ser el primer artista masculino en ganar en el apartado de grabación del año durante dos ediciones consecutivas, tras su victoria doce meses atrás con la icónica “Not Like Us” y si ahora repite con “Luther”, aunque se trata de una categoría clave para las aspiraciones de todos los nominados.

Un triunfo en esta categoría convertiría a Bad Bunny en el primer artista en imponerse con una canción en español —hazaña no vista en otro idioma desde “Volare” en 1959—. No obstante, la competencia es feroz: Billie Eilish busca ser la primera mujer con tres victorias en este apartado, mientras que Doechii y Rosé aspiran a un hito histórico para el rap femenino y el k-pop, respectivamente.

Rosé y Bruno Mars compiten en la categoría canción del año por “Apt.”. ESPECIAL

Las carreras por otros récords

Por su parte, es Bruno Mars, que viene de ganar un Grammy en 2025, el que buscará situarse en solitario en el primer escalón del podio de las estrellas más ganadoras del premio de grabación del año, que hasta ahora comparte con el experimentado Paul Simon.

Nadie discute el lugar como heredero del funk moderno del cantante de “APT” a pesar de que esperó casi diez años para lanzar un álbum —“The Romantic” sale el próximo 26 de febrero— desde su última victoria en esta categoría de los Grammy gracias a “24K Magic”.

Enfrente tendrá a Billie Eilish, quien con apenas 24 años ya posee dos de estos trofeos y busca el tercero para ubicarse como la mujer más exitosa de la historia en este apartado.

No es posible olvidarse de Lady Gaga, que si logra seis de las siete nominaciones por su oscuro y teatral “Mayhem” puede superar a Adele y Beyoncé como la artista femenina más ganadora en una noche.

Por su parte, “Golden”, el éxito musical del fenómeno de Netflix “Kpop Demon Hunters” busca poner la primera piedra para sumarse a otros nueve temas que han ganado en un mismo año el ‘doblete’ del Grammy y el Oscar a mejor canción.

Y para confirmarse como el máximo exponente en su género, Bad Bunny espera conquistar con “Debí Tirar Más Fotos” su tercer premio en la categoría de mejor álbum de música urbana, en la quinta ocasión que se entrega la estatuilla que solo han ganado Karol G y Residente.

Chaka Khan. La cantante habla en el escenario durante la ceremonia de los galardones al Mérito Especial de los Premios Grammy. AFP

Reconocen a las leyendas

El guitarrista mexicano Carlos Santana, y los músicos estadounidenses Cher, Paul Simon y Whitney Houston fueron homenajeados ayer con el premio al Mérito Especial que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy.

El galardón que reconoce los logros y la influencia de los artistas más allá de la industria musical fue uno de los reconocimientos entregados ayer en una gala previa a la edición 68 de los premios Grammy, que se celebrará hoy en Los Ángeles.

A esta lista de homenajeados se sumaron Chaka Khan, Fela Kuti, también distinguidos con el premio al Mérito Especial, mientras que Bernie Taupin, Eddie Palmieri y Sylvia Rhone fueron reconocidos con el galardón del Consejo Directivo; y John Chowning, por su parte, recibió el Grammy Técnico.

El guitarrista mexicano, figura clave del rock, fusionó varios estilos como blues y ritmos latinos con su banda Santana, con la que se dio a conocer en 1966. Es autor de clásicos como “Oye Como Va” y “Black Magic Woman”.

Por su parte, Cher, conocida como “la diosa del pop”, ha marcado seis décadas de cultura pop con éxitos como “Believe”, mientras que a Chaka Khan, apodada “reina del funk”, dejó clásicos como “I’m Every Woman”.

A Paul Simon se le atribuye la innovación de sonidos latinoamericanos y africanos en discos como “Graceland” y a Fela Kuti la creación del afrobeat, un género que mezcla ritmos africanos, jazz y funk.

El reconocimiento a Houston llega de manera póstuma, tras su fallecimiento en 2012, para honrar su profundo y duradero impacto y su inigualable talento musical como una de las voces más influyentes de la música moderna. Batió récords de ventas con canciones como “I Will Always Love You”.

