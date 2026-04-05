Nana Calistar: Horóscopos de HOY domingo 5 de abril

Aries

Se recomienda moderar las reacciones innecesarias y concentrarse en aquellas actividades que aportan valor. El tiempo es un recurso limitado, por lo que es importante priorizar aquello que contribuya a su crecimiento y bienestar.

Tauro

Eres bastante terco cuando te lo propones, y eso a veces te ayuda, pero en otras ocasiones te mete en problemas de los que es difícil salir. Aprende a distinguir cuándo es momento de avanzar y cuándo es mejor soltar, porque no todo en lo que insistes realmente vale la pena.

Géminis

Ya no es momento de dudar ni de estar probando al azar qué ocurre; es tiempo de definir tus decisiones y asumir la responsabilidad de lo que eliges.

Cáncer

Bájale dos rayitas a tu intensidad emocional , porque últimamente todo te lo tomas personal, como si el mundo girara en tu contra, y no; también tú aportas a las situaciones.

Leo

No todo consiste en imponer o querer que las cosas se hagan a tu manera; también es importante saber escuchar, ya que de lo contrario las personas pueden comenzar a alejarse sin que te des cuenta.

Virgo

No todo tiene que salir exactamente como lo planeas para ser positivo; en ocasiones, lo inesperado ofrece mejores resultados, aunque te resistas a verlo.

Libra

Hoy es uno de esos días en los que debes actuar, aunque no tengas todo completamente claro, ya que si continúas en la indecisión, podrías perder oportunidades que no se repiten con facilidad. No todo tiene que ser perfecto para avanzar.

Escorpio

La vida te pondrá ante situaciones en las que deberás elegir si reaccionas desde el coraje o desde la inteligencia. No te generes problemas innecesarios por no controlar tu carácter.

Sagitario

Sería conveniente que aterrices un poco tus ideas , ya que tienes muchos planes y sueños, pero te falta enfoque para llevarlos a cabo. Este 5 de abril llega a ponerte en orden, no para limitarte, sino para recordarte que no basta con desear, también es necesario actuar.

Capricornio

No todo es presión ni sacrificio; también necesitas permitirte disfrutar lo que ya has logrado, ya que, de lo contrario, difícilmente sentirás satisfacción con tus propios avances.

Acuario

No siempre es necesario demostrar que puedes hacerlo todo por tu cuenta, ya que esa independencia que valoras puede convertirse en aislamiento. Hoy podrías enfrentarte a situaciones en las que necesitarás apoyo, y aceptarlo no es debilidad, sino inteligencia.

Piscis

No todo es como lo percibes , por lo que es recomendable moderar las reacciones y analizar mejor las situaciones antes de actuar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *