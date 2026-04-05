Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 6 al 12 de abril

Aries

La presencia del Sol y Marte en tu signo despierta una energía intensa que te impulsa a actuar, decidir y retomar situaciones que estaban estancadas. La Luna arranca la semana removiendo sentimientos profundos, después te lleva a expandirte y termina orientándote hacia una visión más madura de tu futuro.

Venus ayuda a suavizar tensiones con personas complicadas, pero tú sigues firme, directo y exigente. Es un periodo donde tu capacidad de liderazgo se fortalece, aunque el entorno se perciba cargado.

Tauro

La influencia del Sol y Marte desde Aries actúa de forma interna, moviendo procesos emocionales que sueles guardar. La Luna comienza tocando fibras sensibles que preferirías no expresar, luego abre paso a la esperanza y finalmente te guía hacia decisiones prácticas para dejar atrás la angustia.

Venus te brinda calma y estabilidad en medio del movimiento. Es una semana más de preparación interna que de acciones visibles.

Géminis

El Sol y Marte en Aries activan tu entorno social, tus proyectos colectivos y tus redes de contacto. La Luna inicia con una sensibilidad que agudiza tu intuición, luego te impulsa a buscar claridad y finalmente te ayuda a ordenar pensamientos que estaban confusos.

Venus favorece la armonía en relaciones familiares y de pareja, aunque el ritmo general sea acelerado. Es una semana donde las conversaciones y los grupos influyen en tu rumbo.

Cáncer

La energía ariana impacta directamente en tu vida profesional o académica, generando movimientos importantes. La Luna inicia removiendo emociones intensas, luego amplía tu perspectiva y termina llevándote a decisiones más racionales.

Venus favorece lo emocional, pero Marte mantiene la presión. El entorno exige mucho de ti, por lo que será clave mantener tu equilibrio interno y no tomar las cosas de forma personal.

Leo

El Sol y Marte en Aries impulsan cambios en tu forma de ver la vida, abriendo oportunidades para viajar o aprender. La Luna inicia tocando heridas emocionales, luego te anima a crecer y finalmente te ayuda a reorganizar tus prioridades.

Venus suaviza tus relaciones cercanas, aunque el ambiente siga intenso. Es una etapa de expansión personal y preparación para un nuevo ciclo.

Virgo

La energía de Aries activa tus emociones más profundas, especialmente en temas compartidos como dinero o vínculos intensos. Esto puede provocar transformaciones importantes en tu interior.

La Luna remueve recuerdos, luego te impulsa a aclarar ideas y finalmente te lleva a decisiones firmes y prácticas. Venus aporta calma, pero Marte mantiene la intensidad. Recuperas poder personal a través de procesos retadores.

Libra

Se abre una etapa clave en tus relaciones de pareja o asociaciones. El Sol y Marte impulsan decisiones necesarias para la estabilidad en conjunto. La Luna comienza con emociones intensas, luego facilita el diálogo y termina ayudándote a estructurar acuerdos.

Venus te apoya con diplomacia, aunque la energía te empuje a confrontar. Es un periodo de redefinición desde la honestidad.

Escorpio

La Luna inicia en tu signo, intensificando emociones e intuición. El Sol y Marte aceleran tu rutina, responsabilidades y trabajo, exigiendo atención inmediata.

Con el paso de los días, la energía lunar se vuelve más positiva y te guía a tomar buenas decisiones. Venus suaviza tensiones, pero el ritmo sigue fuerte. Necesitas orden y enfoque para cumplir con todo.

Sagitario

Esta semana fluye mejor para ti que para otros signos. El Sol y Marte en Aries potencian tu creatividad, tu entusiasmo y tus ganas de disfrutar.

La Luna comienza resaltando tu empatía, luego te impulsa a buscar soluciones y finalmente te lleva a actuar. Venus armoniza tus relaciones. Recuperas inspiración y energía para expresarte.

Capricornio

El Sol y Marte en Aries impactan tu vida familiar y personal, empujándote a resolver asuntos pendientes en casa. La Luna inicia removiendo lo que ya no puedes sostener, luego te da claridad y finalmente te impulsa a tomar control.

Venus favorece el diálogo tranquilo, pero Marte exige acción. Es momento de ajustar tu estructura emocional y enfocarte en tu entorno cercano.

Acuario

El Sol y Marte aceleran tu mente y te llevan a expresar lo que antes callabas. La Luna inicia removiendo inseguridades, luego te da perspectiva sobre tus relaciones y finalmente ilumina lo que necesitas ordenar en tu vida.

Venus suaviza tensiones, pero Marte mantiene firme tu postura. Tu forma de comunicarte será clave en tus vínculos y decisiones.

Piscis

El Sol y Marte enfocan tu atención en lo material, tus recursos y prioridades. Te empujan a tomar decisiones prácticas que habías evitado.

La Luna comienza con dudas, luego te ayuda a aclararte y finalmente te lleva a organizar asuntos urgentes. Venus aporta armonía, pero Marte exige acción. Es una semana para poner límites, ordenar tu vida y tomar control tanto en lo emocional como en lo económico.

YC