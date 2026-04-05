Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 6 al 10 de abril

La reconocida astróloga y vidente Mhoni Vidente ha dado a conocer sus horóscopos correspondientes a la semana del 6 al 10 de abril, un periodo que llega cargado de movimientos energéticos importantes para todos los signos del zodiaco.

A través de sus predicciones, advierte sobre días clave para tomar decisiones, cerrar ciclos, iniciar proyectos y atraer abundancia, además de hacer énfasis en la protección espiritual y el cuidado de la salud.

Durante estos días, las cartas marcan una etapa de transformación, donde cada signo tendrá la oportunidad de reinventarse, ordenar sus finanzas, fortalecer relaciones y avanzar en temas laborales.

Aries

La carta del sol ilumina tu camino con estabilidad económica, crecimiento y oportunidades claras de avance. Es momento de tomar decisiones firmes y dejar atrás cualquier sentimiento de culpa o remordimiento del pasado que te esté frenando. Debes soltar lo que no era para ti y avanzar con determinación. Tu mejor día será el 7 de abril, cuando se abrirán puertas para viajes, cierre de negocios, solución de asuntos legales y trámites relacionados con estudios, títulos o diplomados.

Te encuentras en tu etapa de cumpleaños, lo que te impulsa a reinventarte, atraer abundancia y buscar reconocimiento por tu esfuerzo. Sin embargo, las cartas recomiendan discreción: no hables de tus planes, sé humilde y avanza con paso firme sin caer en ego o soberbia. Será una semana de mucho trabajo, de ponerte al día y de iniciar rutinas más saludables en ejercicio y alimentación.

Tu punto débil será la piel, el cabello y los dientes, por lo que se recomienda acudir con especialistas. Personas importantes del ámbito laboral o incluso de gobierno podrían buscarte para ofrecerte nuevos proyectos; analízalos y acepta, ya que traerán mayores ingresos. Evita gastos innecesarios. Tendrás cinco golpes de suerte, con números 19, 27 y 34, y colores blanco y rojo. Usar plata te ayudará a cortar energías negativas. Se augura doble suerte en dinero rápido, solución de problemas legales o de herencias, y la llegada de amores compatibles con Capricornio, Leo y Libra. También es momento de mejorar tu hogar, hacer cambios y vivir con mayor comodidad.

Tauro

La carta del loco marca una etapa de madurez, crecimiento y abundancia, pero también te pide ser consciente de tus gastos. Tu mejor día será el 6 de abril. Tras un periodo de descanso, esta semana será de reactivación total: trabajo, pagos pendientes y múltiples juntas laborales donde podrías estar contratando, moviendo o incluso despidiendo personal.

Se vislumbra un viaje en puerta que podrás planear hacia tu cumpleaños. Tu punto débil serán las piernas y los huesos, por lo que debes evitar esfuerzos excesivos o ejercicios extremos. También es importante mejorar tu descanso, ya que el insomnio podría afectar tu estado mental.

En el amor, se visualiza estabilidad y hasta propuestas serias con Acuario, Capricornio o Virgo. Se recomienda protegerte de energías negativas mediante rituales sencillos y mantener discreción para evitar chismes. Tus números mágicos son 01, 32 y 44; colores amarillo y rojo. Es importante que administres tu tiempo, no lo regales ni lo desperdicies. Se aconseja viajar al mar en tu cumpleaños para renovar energías, cargar un limón verde para protección y evitar fraudes o robos. A pesar de advertencias, también llega un triunfo económico importante.

Géminis

El as de bastos te otorga poder, determinación y crecimiento. Estás en un momento crucial en el que debes tomar decisiones importantes, ya que el tiempo pasa y no puedes seguir atado a personas o situaciones que no te aportan. Tu mejor día será el 9 de abril, cuando se abrirán oportunidades laborales, reconocimientos y posibles negocios adicionales.

Debes ser discreto con tus planes y evitar chismes. Se recomienda no realizar cirugías en estos días y cuidar el sistema digestivo, ya que podrías enfrentar gastritis o problemas intestinales. Es un buen momento para invertir en bienes o en ti mismo.

Las cartas advierten sobre posibles revelaciones o traiciones en tu entorno, por lo que debes ser reservado. También se te invita a practicar la gratitud para atraer más abundancia. Tendrás tres golpes de suerte con números 24, 40 y 41. Se recomienda mantener privacidad, evitar visitas innecesarias en casa y cambiar tu mentalidad hacia el pensamiento positivo. Habrá compatibilidad con Libra, Sagitario y Acuario, además de eventos familiares donde brindarás apoyo importante.

Cáncer

La carta de la torre te impulsa a construir patrimonio y dejar atrás miedos, traumas y complejos. Es momento de confiar en tu intuición y dejar de depender de opiniones externas. Tu mejor día será el 10 de abril, con oportunidades económicas y cierre de contratos.

Tu punto débil será la salud, especialmente piel y sistema inmunológico, por lo que se recomienda acudir al médico y fortalecerte. Debes alejarte de personas negativas que influyen en tu estado emocional.

Se prevén pagos importantes, compras necesarias y múltiples juntas laborales. En el amor, habrá compatibilidad con Escorpión, Acuario y Aries, con posibilidades de estabilidad y formación de familia. Es momento de visualizar tu futuro y trabajar hacia él. También se recomienda estudiar o retomar proyectos académicos.

Las cartas advierten sobre envidias y malas energías, por lo que debes protegerte y no confiar de más. Se anuncian eventos sociales, reconciliaciones y hasta embarazo. También podrías recibir una propuesta laboral importante de alguien influyente.

Leo

El as de oros marca una etapa de suerte, crecimiento y oportunidades económicas. Tu mejor día será el 7 de abril, con tres golpes de suerte. Es momento de reactivarte tras gastos recientes y buscar nuevas fuentes de ingreso.

Debes cuidar el insomnio y protegerte de energías negativas, ya que podrías sentirte vulnerable al mal de ojo. Se recomienda reforzar tu espiritualidad y mantener hábitos saludables.

Habrá viajes frecuentes y la llegada de nuevos amores con Acuario, Aries y Sagitario. Si estás en una ruptura, lo mejor será avanzar sin mirar atrás. También se recomienda trabajar en tu crecimiento personal, estudiar y definir metas claras.

Las cartas sugieren que la soledad ocasional te ayudará a reflexionar sobre lo que realmente deseas. Es momento de pagar deudas, ordenar finanzas y proyectar un futuro más estable.

Virgo

La rueda de la fortuna indica cambios positivos, crecimiento y una etapa favorable. Tu mejor día será el 8 de abril. Será una semana para ponerte al corriente en todos los aspectos: trabajo, estudios, pagos y familia.

Debes cuidar tu salud, especialmente espalda y riñones, y evitar chismes. Se visualizan juntas laborales, reconocimiento de superiores y un posible aumento de sueldo o bono.

Se recomienda diversificar ingresos mediante negocios adicionales. Tendrás tres golpes de suerte con números 05, 22 y 26, y colores blanco y naranja.

También se anuncian regalos inesperados, eventos sociales y nuevos amores compatibles con Géminis, Tauro y Acuario. Es importante mantener disciplina, terminar lo que empiezas y no prestar dinero para evitar pérdidas.

Libra

La carta del ermitaño te invita a la introspección, a encontrar respuestas y a dejar de sabotearte. Tu mejor día será el 9 de abril, con oportunidades económicas inesperadas.

Se recomienda cuidar tus pertenencias y enfocarte en tu crecimiento profesional, incluso estudiando nuevas áreas como tecnología o liderazgo. Habrá juntas importantes con personas influyentes.

Tus números son 04, 15 y 18. Debes soltar lo que no te aporta, ya sea en el amor, trabajo o amistades. Se vislumbran nuevas oportunidades amorosas con Leo, Géminis y Acuario.

Es momento de hacer un balance de tu vida y eliminar lo negativo para dar paso a nuevas oportunidades. También se recomienda ahorrar y fortalecer tu estabilidad financiera.

Escorpión

La carta de la templanza te pide calma, equilibrio y evitar conflictos. Tu mejor día será el 10 de abril. Será una semana de trabajo intenso, resolución de pendientes y limpieza emocional.

Debes cuidar el estrés, dormir bien y no sobrepensar. Habrá cambios en el hogar y posibles viajes familiares. Tus números son 16, 23 y 57.

Se recomienda realizar rituales de protección y evitar involucrarte en conflictos. Podrías descubrir verdades ocultas, pero no siempre será conveniente profundizar.

En el amor, habrá compatibilidad con Piscis, Cáncer y Leo, incluso con posibilidades de embarazo. También se advierte sobre fraudes o engaños, por lo que debes revisar cuidadosamente documentos.

Sagitario

La carta del mago anuncia poder, abundancia y nuevos comienzos. Tu mejor día será el 6 de abril. Será una semana intensa de trabajo, crecimiento y oportunidades.

Debes protegerte de energías negativas, especialmente de personas del pasado. Habrá nuevas oportunidades laborales y posibilidad de emprender.

Tus números son 13, 27 y 28. También se visualiza un posible puesto en política o gobierno y una sorpresa económica. Es momento de reflexionar sobre tu futuro y definir metas claras.

Capricornio

La carta de la estrella te trae buena suerte, estabilidad y crecimiento. Tu mejor día será el 7 de abril, con doble suerte en negocios y dinero.

Se recomienda controlar el carácter, cuidar la salud digestiva y evitar excesos. Tus números son 17, 20 y 30.

Habrá regalos, oportunidades y crecimiento económico. También se aconseja estudiar, capacitarse y administrar mejor el dinero para mantener estabilidad.

Acuario

Las cartas marcan suerte rápida en dinero y proyectos, pero advierten sobre envidias y malas energías. Tu mejor día será el 10 de abril. Será una semana de trabajo intenso con grandes recompensas.

Debes tomar decisiones con calma, cuidar tu salud y evitar personas del pasado que solo buscan aprovecharse. Tus números son 10, 29 y 36.

Habrá nuevos amores con Tauro, Géminis y Libra, además de un proceso de renovación personal importante. Es tu año, por lo que debes enfocarte en crecer y reinventarte.

Piscis

La carta del carruaje te impulsa a avanzar sin miedo, dejando atrás el pasado. Tu mejor día será el 9 de abril. Será una semana de trabajo, recompensas y reconocimiento.

Debes cuidar tu salud, especialmente riñones y páncreas, mejorar tu alimentación y mantenerte activo. Tus números son 02, 08 y 11.

Habrá viajes, eventos sociales y nuevas oportunidades amorosas con Virgo, Escorpión y Cáncer. Se recomienda mantener pensamientos positivos, evitar la victimización y avanzar con determinación hacia un futuro mejor.

Con información de Mhoni Vidente

MF