Aries

En el amor, tu temperamento podría estar generando cierta distancia con quien te rodea. No todo se resuelve con impulso ni con orgullo. Este es un momento para escuchar más y reaccionar menos; la comprensión fortalecerá los lazos que realmente valen la pena.

Tauro

Sigues aferrado a emociones que ya cumplieron su propósito. Es hora de dejar ir lo que no te corresponde y abrirte a nuevas formas de amar. El amor verdadero llega cuando sueltas el control y permites que el corazón respire con libertad.

Géminis

Tu naturaleza cambiante puede confundir a quienes te quieren, pero también te hace irresistible. Esta semana tu encanto personal estará en su punto más alto; podrías atraer a alguien especial. Solo procura ser coherente con lo que sientes para no perder la oportunidad de una conexión sincera.

Cáncer

El pasado sentimental ya no tiene nada nuevo que ofrecerte. Deja de mirar atrás y enfócate en el presente. El amor que viene será más maduro y equilibrado, pero para recibirlo necesitas cerrar definitivamente las puertas que aún mantienes entreabiertas.

Leo

No todo lo que brilla es amor verdadero. Alguien de tu entorno podría mostrarse cariñoso con segundas intenciones. Mantén los ojos abiertos y no confundas el interés con la conexión emocional. El amor auténtico no se oculta ni se finge.

Virgo

Evita los amores imposibles o las historias que sabes que no pueden florecer. No necesitas aventuras pasajeras, sino relaciones que te den paz. Este es el momento perfecto para elegir vínculos que te aporten estabilidad y reciprocidad emocional.

Libra

Tu vida amorosa florecerá en silencio si sabes protegerla de las opiniones ajenas. No compartas demasiado sobre tus sentimientos o tus planes sentimentales; hay emociones que deben cultivarse lejos del ruido. Si algo no avanza al ritmo que esperabas, confía: el amor también tiene su propio tiempo.

Escorpión

No tomes decisiones sentimentales por presión o costumbre. El amor debe elegirse, no imponerse. Escucha tu intuición, porque te mostrará quién realmente merece tu entrega. Una etapa más honesta y profunda está por comenzar.

Sagitario

Tus palabras pueden construir o destruir un vínculo. En el amor, la sinceridad debe ir acompañada de sensibilidad. Evita comentarios impulsivos y expresa lo que sientes desde el respeto y la empatía; eso fortalecerá tu relación.

Capricornio

Volver al pasado no cambiará lo que ya fue. Si una historia terminó, es porque debía hacerlo. No idealices a quien ya no está; el amor nuevo que te espera será diferente, más consciente y acorde a tu evolución emocional.

Acuario

Tu intuición te revelará verdades en el plano sentimental. Podrías descubrir una decepción, pero también una gran lección sobre el amor propio. No te cierres: cuando la verdad se asoma, es porque el corazón necesita liberarse para recibir algo más auténtico.

Piscis

Deja de pensar que el amor no está hecho para ti. El destino tiene preparada una sorpresa emocional que te recordará que siempre mereces ser amado. Una situación inesperada te mostrará el valor de lo que tienes y te abrirá de nuevo al afecto sincero.

Con información de Nana Calistar.

EE