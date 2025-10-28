Nana Calistar: Horóscopos para HOY 28 octubre de 2025

Aries

Tu temperamento ha estado más intenso de lo habitual y eso podría estar afectando tus relaciones . No todos son responsables de tus enojos. Mantén la calma, porque se acercan decisiones importantes que requerirán serenidad y claridad mental.

Tauro

Has intentado mostrar fortaleza, pero en el fondo estás emocionalmente agotado. Es momento de liberar aquello que ya no te pertenece. Deja atrás lo que cumplió su ciclo y permite que lo nuevo fluya sin cargas del pasado.

Géminis

Tu naturaleza cambiante se hace notar más que nunca: hoy deseas una cosa y mañana algo distinto. Esa dualidad, sin embargo, es parte de tu encanto. Esta semana tu magnetismo personal estará en su punto más alto y podrías atraer nuevas miradas o conexiones significativas.

Cáncer

Mirar hacia atrás solo te impide avanzar. El pasado ya no puede ofrecerte nada nuevo. En los próximos días enfrentarás una situación que pondrá a prueba tu madurez; tómala como una oportunidad de crecimiento y aprende con dignidad de lo vivido.

Leo

Presta atención a tu entorno, pues podrías descubrir que no todas las personas que te rodean son sinceras. Hay quienes se muestran amables pero actúan con doble intención. Mantén la prudencia y no compartas demasiado con quien no ha demostrado lealtad.

Virgo

Evita involucrarte en relaciones complicadas o que sabes de antemano que no tienen futuro. No necesitas dramas ni juegos emocionales. Es momento de priorizar tu tranquilidad y enfocarte en vínculos auténticos y recíprocos.

Libra

Resguarda tus planes y proyectos. No todos a tu alrededor desean verte avanzar. Si algo no ocurre como esperabas, no pierdas la confianza; el tiempo del universo es perfecto, y aunque los resultados se demoren, todo se acomodará a tu favor.

Escorpión

Aprende a decidir desde el corazón y no por la presión externa. Nadie más debe elegir por ti. Escucha tu intuición, que será tu mejor guía. Además, se avecinan buenas noticias en el ámbito económico que podrían darte un respiro.

Sagitario

Tu franqueza puede ser un arma de doble filo. Cuida tus palabras para no herir a quienes te aprecian. No todo puede justificarse con un “así soy yo”; practicar la empatía fortalecerá tus relaciones personales.

Capricornio

Evita mirar atrás con nostalgia. Retomar vínculos del pasado no te llevará a un resultado diferente. Aprende de las experiencias anteriores y continúa tu camino con determinación; el crecimiento llega cuando cierras ciclos con madurez.

Acuario

Tu intuición estará especialmente activa. Podrías descubrir una verdad incómoda o una decepción por parte de alguien cercano. No te desgastes buscando explicaciones; el tiempo pondrá todo en su lugar y la justicia llegará sin que debas intervenir.

Piscis

No pierdas la fe en el amor. Cuando menos lo esperes, la vida te sorprenderá con alguien o algo que te hará replantear tus creencias. Una situación inesperada te ayudará a valorar lo que tienes y a abrir tu corazón con esperanza renovada.

Con información de Nana Calistar.

EE