Martes, 28 de Octubre 2025

Entretenimiento |

Signos con suerte en el amor y dinero hoy martes 28 de octubre según Mhoni Vidente

Estos cuatro signos destacan hoy por su especial sintonía con energías de buena fortuna tanto en el amor como en lo financiero, según Mhoni Vidente

Por: Brenda Barragán

Según la astróloga cubana, varios signos recibirán una dosis extra de suerte, prosperidad y buenas noticias que podrían marcar el rumbo de la semana. Descubre si el tuyo está entre los favorecidos por los astros hoy. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Las energías del día prometen movimientos importantes para algunos, desde reconciliaciones románticas hasta oportunidades económicas inesperadas. 

Leo

Leo está viviendo un momento especialmente propicio. En lo afectivo, su carisma estará en alza, lo que le abrirá nuevas oportunidades de conexión o permitirá que la relación actual se fortalezca. En el ámbito económico, la energía indica que los proyectos creativos o sociales pueden comenzar a dar frutos. Mhoni Vidente menciona que “la rueda de la fortuna girando a tu favor” estará presente. 

  • Consejo: Sé generoso, proyecta confianza y deja que tu luz natural guíe tus acciones.

Escorpión

Para Escorpión, la temporada zodiacal le aporta un plus de transformación. En el amor, se favorecen los momentos de sinceridad y renovación; puedes soltar lo que ya no aporta y abrir espacio a lo auténtico. En cuanto al dinero, se vislumbran oportunidades para recibir ingresos adicionales o resolver temas pendientes.

  • Consejo: Acepta los cambios, invierte en ti mismo y mantente vigilante con cómo fluye tu economía.

Tauro

Tauro se ve favorecido particularmente en lo material: mejoras en el hogar, oportunidades de crecimiento financiero o avance en negocios propios están en el radar. En el amor, el ritmo lento será tu mejor aliado: la paciencia abre la puerta a relaciones más genuinas. Mhoni apunta que “El As de Oros te anuncia un periodo de prosperidad y crecimiento, sobre todo en lo laboral”. 

  • Consejo: Confía en tus intuiciones, cuida tu bienestar y deja que el tiempo haga parte del trabajo por ti.

Acuario

Acuario vive una etapa en la que tomar las riendas será clave. En el amor, se le invita a romper con lo que le hace daño y abrirse a relaciones más auténticas. En lo económico, los proyectos personales, ideas innovadoras o colaboraciones tendrán buen terreno para crecer. 

  • Consejo: Actúa con claridad, pero sin apresurarte; tu visión diferente será una ventaja.

Recuerda que la suerte favorece a quien se prepara, así que aprovecha para actuar con intención, cuidar tu bienestar y mantener una actitud abierta al cambio.

Con información de Mhoni Vidente

