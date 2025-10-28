Martes, 28 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo hoy martes 28 de octubre según Mhoni Vidente

Ya sea que busques claridad, inspiración o una señal para actuar, los astros te ofrecen una guía para aprovechar al máximo esta jornada

Por: Brenda Barragán

Descubre qué te depara el horóscopo de hoy según tu signo zodiacal. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Descubre qué te depara el horóscopo de hoy según tu signo zodiacal. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

El universo tiene mensajes importantes para cada signo en este martes 28 de octubre de 2025. Los movimientos planetarios influyen en la energía del día y pueden marcar la diferencia en el amor, el trabajo, la salud y las decisiones personales.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía estará de tu lado y sentirás el impulso de iniciar nuevos caminos. Las ideas fluirán con rapidez, aunque será esencial enfocarlas hacia algo concreto. En el ámbito personal, evita responder de manera impulsiva; escuchar antes de actuar te dará mejores resultados. Consejo: actúa con determinación, pero sin perder la reflexión. Un proyecto reciente podría necesitar de tu liderazgo: confía en tu capacidad para guiar. Los comienzos traen crecimiento cuando los enfrentas con propósito.

LEE: Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 28 al 31 de octubre

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu deseo de estabilidad será tu mejor herramienta durante la jornada. En lo económico y familiar, aparecerán opciones para mejorar lo que ya tienes. En el amor, evita apresurar decisiones: el tiempo pondrá todo en su lugar. Consejo: sigue tu intuición y prioriza tu paz interior. Lo que cultives hoy rendirá frutos pronto. Aprende a disfrutar de los procesos lentos, ahí radica tu mayor fortaleza.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará despierta y curiosa, deseando compartir ideas o aprender algo nuevo. Es un momento favorable para comunicarte o enseñar. Procura mantenerte concentrado y no perder el rumbo. Consejo: anota tus pensamientos y enfócate en lo más importante. Una charla inesperada puede abrirte una oportunidad profesional. No subestimes el poder de tu voz: hoy puedes inspirar a alguien más.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La intuición guiará tus pasos y tus emociones estarán más presentes que de costumbre. Aunque podrías sentirte sensible, eso te permitirá comprender mejor lo que ocurre a tu alrededor. Consejo: canaliza tus emociones a través del arte, la escritura o la música. Conversar con alguien de confianza te dará claridad y alivio. Un pequeño gesto familiar puede sanar viejas heridas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu encanto natural se encuentra en su punto más alto. Es el momento de mostrar tu creatividad y tomar la delantera en proyectos sociales o personales. Consejo: brilla sin buscar aprobación; tu luz ya influye en los demás. Tu seguridad atraerá nuevas oportunidades si actúas con generosidad. Hoy tu confianza será la clave de tu éxito.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden y la planificación serán tus mejores aliados. Es un día ideal para organizar tus ideas, atender pendientes o implementar nuevas rutinas. Consejo: divide tus metas grandes en pequeños pasos y celebra cada avance. La productividad crece cuando priorizas tu bienestar. No olvides que el equilibrio emocional también es parte de tu éxito.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu capacidad para mediar y buscar armonía destacará hoy. Se presentan posibilidades de reconciliarte, negociar o mejorar vínculos personales. Consejo: escucha con empatía, pero sin perder tu equilibrio interno. Lo que parecía incierto empezará a aclararse si mantienes la serenidad. Recuerda: poner límites también es una forma de amor propio.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu temporada zodiacal te llena de fortaleza y renovación. Viejos temores pueden desaparecer si decides enfrentarlos con determinación. Consejo: no huyas de lo profundo, atraviésalo y transforma lo que duele. La comprensión llega cuando aceptas lo que antes evitabas. Confía en tu instinto: hoy podrías dar un giro decisivo en tu vida.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu busca aventuras y expansión. Los viajes, el aprendizaje y los cambios de entorno favorecerán tu crecimiento. Consejo: abraza lo que te desafía; ahí está tu evolución. Una charla con alguien diferente a ti te inspirará nuevas ideas. Tu optimismo puede contagiar a los demás: úsalo para motivar y guiar.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu disciplina marcará la diferencia en este día. Es buen momento para revisar compromisos financieros o laborales con visión práctica. Consejo: no te exijas en exceso; el equilibrio es esencial. Lo que construyas hoy se convertirá en la base de tu futuro. Tu prestigio crece cuando mantienes coherencia entre lo que haces y lo que piensas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será un día ideal para compartir tus ideas o colaborar con personas que comparten tus ideales. Tu creatividad puede aportar soluciones innovadoras a problemas colectivos. Consejo: mantén tu autenticidad, pero escucha otras perspectivas. Tu visión original atraerá aliados valiosos si la comunicas con claridad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad te conecta profundamente con quienes te rodean. Es momento de introspección o expresión artística. Consejo: establece límites afectivos y protege tu energía emocional. Un sueño o una señal podrían ofrecerte una respuesta esperada. Tu empatía será tu mayor don, siempre que no olvides cuidar de ti mismo.

Con información de Mhoni Vidente

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones