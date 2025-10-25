A continuación, te compartimos las predicciones del horóscopo para cada signo del zodiaco. Ten en cuenta que, además de tu signo solar, influyen tu ascendente y tu carta natal, por lo que estas interpretaciones son solo una guía general. Según las cartas del tarot interpretadas por Mhoni Vidente, este es un buen momento para centrarte en el amor, las finanzas, los nuevos comienzos y la conexión espiritual.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu vitalidad está en su punto más alto, Aries. Confía en tus decisiones y deja que tu instinto te oriente. Evita los enfrentamientos impulsivos y busca la calma antes de reaccionar. Si te muestras auténtico, el amor y la inspiración fluirán con facilidad.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La serenidad será tu mejor aliada. Revisa con cuidado tus asuntos económicos y organiza tus próximos pasos con paciencia. En lo emocional, la sinceridad fortalecerá tus vínculos. Un momento de descanso o autocuidado marcará la diferencia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente rebosa creatividad, Géminis. Es un buen día para compartir tus ideas o plantear proyectos nuevos. Procura no dispersarte en múltiples tareas. Conversar con amigos te ayudará a poner en orden tus emociones.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán especialmente intensas. Aprovecha la energía del día para reflexionar y sanar heridas del pasado. Busca refugio en lo familiar o en lo que te haga sentir protegido. Tu intuición será clave para tomar decisiones acertadas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu magnetismo natural está en aumento. Este es un buen momento para mostrar tus talentos y recibir el reconocimiento que mereces. En el amor, abre tu corazón con generosidad. Recuerda: el verdadero liderazgo se fortalece con humildad.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu atención a los detalles será determinante hoy. Organiza tus pendientes y enfócate en lo esencial. Presta atención a tu bienestar físico; los pequeños hábitos crean grandes resultados. En tus vínculos, aclara malentendidos y busca la armonía.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio vuelve a ser tu prioridad. Evalúa si estás recibiendo tanto como das en tus relaciones. Es posible que un acuerdo o compromiso necesite ajustes. Dedica tiempo a reconectar contigo mismo y encontrar serenidad interna.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu magnetismo y determinación te abren puertas a importantes transformaciones. Escucha tu voz interior antes de tomar decisiones. En el terreno emocional, sé tú mismo y no temas mostrar tu vulnerabilidad. Acepta los cambios sin resistencia.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu libre se despierta con fuerza. Es un momento ideal para iniciar proyectos nuevos o explorar caminos diferentes. Sin embargo, reflexiona bien antes de dar el siguiente paso. Rodéate de personas que compartan tu entusiasmo y visión.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La constancia y el compromiso serán tus mejores herramientas. Actúa con responsabilidad y mantén tus metas a largo plazo. No permitas que el trabajo absorba tu vida personal. Un toque de flexibilidad puede mejorar tus relaciones.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu originalidad está en su punto más alto. Exprésate libremente y comparte tus ideas innovadoras. En el entorno social, conecta con quienes valoren tu autenticidad. Evita la dispersión y enfócate en tus verdaderas prioridades.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu intuición alcanza gran claridad hoy. Escucha tus emociones y confía en lo que tu interior te dice. Busca actividades que nutran tu paz y creatividad. En el amor, la empatía será tu puente hacia la armonía y la conexión profunda.

Con información de Mhoni Vidente

BB