Aries

Si tienes pareja, observa atentamente su actitud: puede haber algo que no te comunica, no necesariamente un engaño, pero sí algo que le resulta difícil expresar.

Tauro

En el ámbito amoroso surgen nuevas personas , generando cierta confusión. No sabrás a quién permitir acercarse; procede con calma y reflexiona cuidadosamente sobre lo que realmente deseas.

Géminis

Si tienes pareja, recibirán una noticia importante que los acercará más que nunca. Lo que parecía un problema se convertirá en una oportunidad para fortalecer su vínculo.

Cáncer

Este mes te invita a transformar tu forma de pensar y sentir. No todos esperarán indefinidamente a que enfrentes tus miedos; aprende a reconocer a quienes realmente valen la pena y deja de evadir la felicidad.

Leo

Alguien que te ha lastimado podría intentar acercarse nuevamente. No se trata de volverse distante, sino de ser selectivo; el amor propio también se manifiesta aprendiendo a decir no.

Virgo

El amor se manifiesta en un encuentro inesperado con alguien que conocerás muy pronto, ya sea por trabajo, redes sociales o por recomendación de un amigo.

Libra

El amor se revela con claridad: si quien dices querer no hace un esfuerzo por ti y la relación se reduce a celos, conflictos y reclamos, entonces no es el lugar adecuado.

Escorpio

En febrero, el amor te enfrenta a una verdad: mereces reciprocidad. Nada a medias ni confuso; no justifiques ausencias. Si alguien desea estar contigo, se notará; si no, también.

Sagitario

Febrero te invita a desarrollar madurez emocional; no todo se resuelve huyendo o reaccionando impulsivamente.

Capricornio

En el amor surgirán dos personas , lo que te generará confusión: una ofrece emoción y la otra estabilidad. No te apresures; observa sus acciones, no solo sus palabras.

Acuario

Es momento de soltar definitivamente el pasado. Deja de pensar en lo que no funcionó y enfócate en lo que puede venir.

Piscis

Si tienes pareja, febrero te invita a abrir los ojos: ninguna relación debe limitar tus sueños, proyectos o deseos de crecer. Si alguien te apaga, eso no es amor.

