Si te gustan las comedias dramáticas, la película Nada entre los dos es una opción para ver en la pantalla grande.Guillermo es un hombre mexicano de 45 años, que vive atrapado en un matrimonio rutinario y bajo la presión de su suegro, que controla su vida.En medio de una crisis por una intoxicación masiva que amenaza la empresa donde trabaja, viaja a un resort en México para una reunión regional. Allí conoce a Mechi, una mujer argentina de 43 años, que carga con un empleo que no la representa, un marido lleno de ideas fallidas y una hija que la rechaza.Una madrugada, creyendo sentir un temblor, Mechi sale y encuentra a Guillermo en la playa. Entre risas y copas nace una conexión inesperada. Mientras la empresa se hunde con delirios y estrategias absurdas, ellos hallan un refugio y la posibilidad de volver a desear.De Juan Taratuto.Con Gael García Bernal, Natalia Oreiro, Leonardo Daniel, Peto Menahem, Pia Watson.Argentina-México, 2026.XM