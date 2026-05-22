Viernes, 22 de Mayo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es Nada entre los dos

Los aficionados al cine mexicano tienen en los estrenos de cine la película Nada entre los dos

Por: Xochitl Martínez

"Nada entre los dos" ya se puede ver en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.

Si te gustan las comedias dramáticas, la película Nada entre los dos es una opción para ver en la pantalla grande.

 Nada entre los dos. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.
 Nada entre los dos. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.

Guillermo es un hombre mexicano de 45 años, que vive atrapado en un matrimonio rutinario y bajo la presión de su suegro, que controla su vida.

En medio de una crisis por una intoxicación masiva que amenaza la empresa donde trabaja, viaja a un resort en México para una reunión regional. Allí conoce a Mechi, una mujer argentina de 43 años, que carga con un empleo que no la representa, un marido lleno de ideas fallidas y una hija que la rechaza.

Nada entre los dos. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN. 
Nada entre los dos. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN. 

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Súper Charlie”

Una madrugada, creyendo sentir un temblor, Mechi sale y encuentra a Guillermo en la playa. Entre risas y copas nace una conexión inesperada. Mientras la empresa se hunde con delirios y estrategias absurdas, ellos hallan un refugio y la posibilidad de volver a desear.

   

Nada entre los dos

De Juan Taratuto.

Con Gael García Bernal, Natalia Oreiro, Leonardo Daniel, Peto Menahem, Pia Watson.

Argentina-México, 2026.

XM

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