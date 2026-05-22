Si te gustan las comedias dramáticas, la película Nada entre los dos es una opción para ver en la pantalla grande .

Nada entre los dos. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.

Guillermo es un hombre mexicano de 45 años, que vive atrapado en un matrimonio rutinario y bajo la presión de su suegro, que controla su vida.

En medio de una crisis por una intoxicación masiva que amenaza la empresa donde trabaja, viaja a un resort en México para una reunión regional. Allí conoce a Mechi, una mujer argentina de 43 años, que carga con un empleo que no la representa, un marido lleno de ideas fallidas y una hija que la rechaza.

Nada entre los dos. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.

Una madrugada, creyendo sentir un temblor, Mechi sale y encuentra a Guillermo en la playa. Entre risas y copas nace una conexión inesperada . Mientras la empresa se hunde con delirios y estrategias absurdas, ellos hallan un refugio y la posibilidad de volver a desear.

Nada entre los dos

De Juan Taratuto.

Con Gael García Bernal, Natalia Oreiro, Leonardo Daniel, Peto Menahem, Pia Watson.

Argentina-México, 2026.

XM