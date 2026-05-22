La energía de la luna nueva, junto con importantes movimientos planetarios, marcará un fin de semana lleno de oportunidades, cambios positivos y buena fortuna para varios signos del zodiaco.

De acuerdo con las predicciones de la astróloga Mizada Mohamed, del 22 al 24 de mayo habrá señales favorables en temas relacionados con el amor, el dinero, el trabajo y los nuevos comienzos.

La especialista aseguró que algunos signos tendrán una conexión especial con la abundancia y la prosperidad gracias a la influencia de Júpiter, Mercurio y el Sol, energías que ayudarán a abrir caminos, concretar proyectos y tomar decisiones importantes. Estos son los signos que estarán mejor aspectados durante el fin de semana.

Géminis

Géminis será uno de los signos más favorecidos gracias a la presencia del Sol y Mercurio en su signo. Las energías impulsarán proyectos, metas y deseos personales, además de abrir caminos importantes en lo profesional y económico.

Leo

La suerte acompañará a Leo en negociaciones, compras, ventas y acuerdos importantes. Júpiter estará favoreciendo la apertura de puertas y nuevas oportunidades que parecían difíciles de alcanzar.

Virgo

Virgo vivirá un periodo de abundancia y buena fortuna. La luna creciente en su signo ayudará a concretar sueños, proyectos y deseos que habían permanecido estancados durante las últimas semanas.

Libra

Los nacidos bajo el signo de Libra tendrán excelentes resultados en contratos, acuerdos y temas económicos. También será un fin de semana positivo para viajes, reuniones familiares y reencuentros sentimentales.

Escorpión

Escorpión tendrá suerte en cuestiones laborales y financieras. Los nuevos comienzos, amistades y proyectos diferentes estarán bien aspectados, generando estabilidad y crecimiento personal.

Acuario

Las propuestas laborales, la creatividad y las oportunidades profesionales llegarán con fuerza para Acuario. Además, el romance estará muy favorecido, ya sea para iniciar una relación o fortalecer la actual.

Piscis

Piscis será otro de los signos más beneficiados del fin de semana. La energía planetaria le permitirá avanzar, cerrar ciclos y enfocarse en su bienestar emocional, sentimental y personal.

MF