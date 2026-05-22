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Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 22 al 24 de mayo

La astróloga adelantó que serán días ideales para cerrar acuerdos, fortalecer relaciones familiares y abrirse a nuevas oportunidades laborales y sentimentales

Por: Moisés Figueroa

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus predicciones para este fin de semana del 22 al 24 de mayo, marcado por la energía de la luna nueva, cambios planetarios y movimientos positivos en temas de amor, dinero, trabajo y crecimiento personal. ESPECIAL

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus predicciones para este fin de semana del 22 al 24 de mayo, marcado por la energía de la luna nueva, cambios planetarios y movimientos positivos en temas de amor, dinero, trabajo y crecimiento personal. ESPECIAL

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus predicciones para este fin de semana del 22 al 24 de mayo, marcado por la energía de la luna nueva, cambios planetarios y movimientos positivos en temas de amor, dinero, trabajo y crecimiento personal. Estos son los mensajes para cada signo del zodiaco.

Aries

Este fin de semana será clave para analizar y observar antes de tomar decisiones importantes. Las compras, ventas y negociaciones estarán bien aspectadas, siempre y cuando Aries siga su intuición. Los cambios planetarios traerán beneficios en lo personal, familiar, sentimental y económico.

Tauro

Tauro entra en una etapa de renacimiento, cambios y nuevas oportunidades. La luna nueva favorece todo lo relacionado con el arte, la belleza, las relaciones públicas y las ventas. Será importante evitar los celos y mantener el equilibrio emocional en cualquier relación.

Géminis

El Sol y Mercurio en Géminis impulsan la fortaleza, la entrega y el compromiso. Es un momento ideal para avanzar hacia sueños y metas personales. Las energías favorecen los planes y proyectos, aunque la recomendación principal será mantener en secreto las ideas hasta concretarlas.

Cáncer

Para Cáncer llegó el momento de actuar y dejar atrás las dudas. La prosperidad y la abundancia acompañarán tanto en la vida profesional como en el ámbito familiar y sentimental. Será un fin de semana ideal para tomar decisiones importantes.

Leo

Los nacidos bajo el signo de Leo vivirán intercambios positivos relacionados con conocimientos, compras y ventas. La energía de Júpiter abrirá puertas importantes y favorecerá cualquier negociación durante este fin de semana.

Virgo

Virgo entra en un ciclo de buena fortuna y abundancia. La luna creciente en su signo impulsará sueños, deseos y proyectos personales. Todo aquello que pase por su mente podrá comenzar a tomar forma, especialmente en temas relacionados con crecimiento y estabilidad.

Libra

Las firmas, acuerdos, contratos y viajes estarán muy favorecidos para Libra. El contacto con la naturaleza, las reuniones familiares y los reencuentros sentimentales también marcarán el fin de semana. Todo convenio realizado durante estos días traerá beneficios económicos y tranquilidad.

Escorpión

Escorpión vivirá una etapa de equilibrio entre familia, amistades y trabajo. La energía astral favorecerá nuevos comienzos, reencuentros y proyectos diferentes. También se vislumbran mejoras importantes en la vida profesional y en los ingresos económicos.

Sagitario

Será tiempo de avanzar, hablar y expresar emociones. Sagitario tendrá un fin de semana ideal para la introspección, el contacto con la naturaleza y el análisis personal. Las puertas se abrirán en temas sentimentales, personales y laborales.

Capricornio

Los cambios patrimoniales y económicos que Capricornio ha esperado comenzarán a dar resultados. La recomendación será mantener la paciencia, ya que el esfuerzo realizado en los últimos meses finalmente empezará a rendir frutos, especialmente a inicios de la próxima semana.

Acuario

Júpiter y Urano impulsarán la creatividad, inteligencia y capacidad de acción de Acuario. Llegarán propuestas importantes en el ámbito profesional y laboral, mientras que en el amor se vislumbran nuevas relaciones o formalización de vínculos sentimentales.

Piscis

Piscis tendrá todas las oportunidades a su favor. Neptuno y Saturno impulsarán la comunicación y el crecimiento personal. Será momento de dejar atrás miedos y enfocarse en disfrutar, avanzar y atender sus propias necesidades emocionales.

MF

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