HBO Max se prepara para cerrar octubre con estrenos llenos de terror; esta semana aunque son pocos los contenidos que llegan al gran catálogo del streaming, estamos seguros que todos te atraparán con sus emocionantes y únicas historias.

El próximo 31 de octubre se estrena “La maldición del collar” en donde en plena década de 1960, la familia Davis enfrenta una tormenta emocional que amenaza con desmoronarlo todo. Laura Davis, una dedicada enfermera, decide separarse de su esposo Frank, incapaz de soportar más su carácter volátil alimentado por el alcohol.

Mientras intenta reconstruir su vida y retomar su carrera, sus hijas —Ellen, de 11 años, y Judy, de 16— deben adaptarse a una nueva realidad familiar marcada por la ausencia y la incertidumbre.

Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para empezar de nuevo pronto se convierte en una pesadilla. Frank, decidido a recuperar a Laura, le regala un deslumbrante collar antiguo, sin imaginar que la joya encierra un oscuro secreto: es el vínculo con el espíritu vengativo de un niño de otra época, lo que inicia como un gesto de reconciliación se transforma en una amenaza sobrenatural que pondrá a la familia Davis al borde del abismo.

También el 21 de octubre se estrena el segundo episodio de “It: Bienvenidos a Derry” , una precuela del universo de IT, inspirada en la aterradora novela de Stephen King.

Ambientada en la década de 1960, mucho antes de los sucesos que estremecieron a los espectadores en las películas que ya conocemos , la trama se adentra en los orígenes del temido payaso Pennywise, revelando cómo nació el mal que acecha a la ciudad de Derry y sembró el miedo por generaciones.

Estrenos de la semana de HBO Max

La maldición del collar- 31 de octubre

It: Bienvenidos a Derry (episodio 2)- 31 de octubre

Nuevos episodios:

The Paper

Bahar

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

Sueños de Libertad

Spy x Family

Task

Tiny Toons Looniversity

Twisted Metal

