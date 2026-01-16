Estas predicciones funcionan como una orientación general, ya que cada persona cuenta con un ascendente y una carta natal distinta. De acuerdo con las cartas del tarot interpretadas por Mhoni Vidente, la energía del día favorece temas relacionados con el amor, el trabajo, las finanzas, los nuevos comienzos y la percepción interior.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

En el ámbito sentimental, el día favorece el diálogo y la resolución de confusiones; una noticia inesperada podría influir en tu ánimo. En lo laboral, tu capacidad de mando destaca, aunque es importante moderar las reacciones impulsivas. La actividad física será útil para descargar tensión.

Consejo del día: Analiza antes de responder.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad marca el terreno afectivo, ideal para fortalecer la relación o planear momentos especiales. Podría haber contacto con alguien del pasado. En el trabajo, los avances son constantes, aunque requieren paciencia. Vigila tu alimentación y evita excesos.

Consejo del día: Sal de la rutina.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Expresar lo que sientes será fundamental para lograr serenidad en el amor. En lo profesional, surgen propuestas interesantes que pueden darte ventaja si sabes organizarlas. Es importante cuidar el descanso mental.

Consejo del día: Prioriza lo esencial.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El plano emocional se intensifica en las relaciones; mantener la calma y la empatía será clave. En el trabajo, confiar en tu percepción interna te ayudará a elegir correctamente. Busca momentos de tranquilidad para tu bienestar.

Consejo del día: Atiende tu voz interior.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu magnetismo personal abre puertas en el amor, aunque conviene evitar actitudes autoritarias. En el ámbito laboral, podrías recibir reconocimiento por tu desempeño. La energía general es favorable.

Consejo del día: Irradia lo mejor de ti.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

En las relaciones, conviene adoptar una postura más comprensiva y dejar de lado críticas innecesarias. En el trabajo, la planeación será fundamental para cerrar pendientes. Evita sobreesfuerzos físicos.

Consejo del día: Acepta los procesos tal como vienen.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El área sentimental se fortalece si tomas la iniciativa y hablas con claridad. En lo laboral, se perfilan acuerdos y negociaciones positivas. Mantén el equilibrio emocional.

Consejo del día: Confía en tu criterio.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intensidad emocional aumenta en el amor; es importante controlar los celos. En el trabajo, se favorece el cierre de etapas y el arranque de nuevos proyectos. Canaliza tu energía de forma constructiva.

Consejo del día: Suelta lo que ya cumplió su ciclo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

En el amor, busca independencia sin descuidar a la pareja. En el ámbito profesional, pueden surgir oportunidades que no esperabas. La actividad al aire libre será beneficiosa.

Consejo del día: Mantén la mente abierta.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En las relaciones afectivas, mostrar tus sentimientos ayudará a suavizar tensiones. En el trabajo, el día es propicio para avanzar en objetivos importantes. Cuida tu postura y reduce el estrés.

Consejo del día: Permítete disfrutar.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las charlas profundas fortalecen los lazos sentimentales. En lo laboral, tus propuestas originales llaman la atención. Se mantiene un buen balance emocional durante la jornada.

Consejo del día: Actúa conforme a tu esencia.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El romanticismo predomina en el amor, aunque es importante no idealizar en exceso. En el trabajo, seguir tu intuición será positivo si mantienes el orden. Procura descansar emocionalmente.

Consejo del día: Cuida tu energía personal.

Con información de Mhoni Vidente

