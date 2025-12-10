El debut de Bu Cuarón como telonera en el último concierto que Dua Lipa ofreció en México desató una ola de comentarios en redes sociales que la joven artista decidió enfrentar de manera directa. La presentación ocurrió el viernes 5 de diciembre en el marco del Radical Optimism Tour, donde Bu -cuyo nombre real es Tess Bu- subió al escenario del Estadio con su hermano Olmo para interpretar canciones propias y algunos covers.

La actuación, que marcó su primer concierto en un recinto de este tamaño, generó críticas sobre su preparación, su registro vocal e incluso comentarios que la calificaron como “nepo baby”. Ayer, lejos de ignorar las reacciones, la intérprete compartió en Instagram un video cantando y tocando el piano, acompañado del mensaje: “Escuché que les interesaba cómo canto”.

Bu explicó que recibió la invitación para abrir el concierto apenas dos días antes del evento y que la falta de preparación, aunada al jet lag, influyó en su rendimiento. “Llegué esa mañana con jet lag, me avisaron dos días antes, pero si quieres ve mis otras presentaciones. Fue mi primer estadio y solo quiero mejorar”, respondió a un usuario. También aclaró que su pronunciación del español ha sido objeto de señalamientos, pero recalcó que proviene de una familia con ascendencia europea y continúa perfeccionándolo.

Su interés por la música comenzó desde la infancia. En una entrevista para Vogue en 2024, Bu relató que empezó a componer entre los 13 y 14 años, luego de que su padre, el cineasta Alfonso Cuarón, le regalara un micrófono. Desde entonces ha desarrollado un estilo que combina vivencias personales y referencias filosóficas. “Quiero recorrer todos los caminos, crecer, cometer errores, aprender de ellos”, dijo entonces.

Mientras la joven defendía su trabajo, en redes la conversación alcanzó también a su padre. La publicación más reciente de Alfonso Cuarón en Instagram -relacionada con la nominación de The Voice of Hind Rajab a los Globos de Oro- se llenó de comentarios que cuestionaban el desempeño de Bu e incluso su futuro profesional. Entre reclamos y burlas, varios usuarios pidieron al director “ser honesto” con su hija y “decirle la verdad”.

A pesar de la polémica, Alfonso Cuarón ha expresado públicamente su apoyo a la carrera musical de sus hijos. Desde 2023 ha celebrado los avances de Bu y Olmo sobre los escenarios y, en 2024, invitó a sus seguidores a escuchar el primer disco de su hija. La crítica continúa, pero Bu insiste en lo esencial: quiere aprender, equivocarse y construir su propio camino, aun en medio del ruido digital.

