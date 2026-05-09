El tan esperado regreso de la banda surcoreana a tierras aztecas ya es una realidad que está haciendo vibrar a miles de fanáticos en todo el país. Después de una larga pausa, la agrupación ha demostrado que su poder de convocatoria sigue intacto y más fuerte que nunca.

Como parte de su imponente ARIRANG World Tour, los ídolos del K-pop han diseñado un espectáculo de casi tres horas que promete sanar la larga espera. Este recorrido global, que abarca 85 fechas en 34 ciudades, ha posicionado a México como una de las paradas más importantes de toda su gira internacional.

Tras cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los siete integrantes han vuelto a los escenarios con una energía renovada. La producción visual de primer nivel, sumada a coreografías impecables, confirma por qué siguen siendo los reyes indiscutibles de la industria musical a nivel mundial.

El misterio de las canciones sorpresa en CDMX

Una de las dinámicas más emocionantes y comentadas de esta nueva gira es la inclusión de dos temas secretos que cambian en cada presentación. Esta estrategia mantiene a los seguidores al borde del asiento, pues nadie sabe con exactitud qué melodía sonará hasta el momento exacto en que inician los primeros acordes.

Durante su primer concierto el pasado 7 de mayo, el grupo ya dejó claro que no escatimará en emociones para su fiel ARMY mexicano. Las redes sociales se inundaron de videos y reacciones, elevando aún más la expectativa para los dos shows restantes que cerrarán su paso por la capital del país.

Para las fechas del sábado 9 y domingo 10 de mayo, las apuestas están por los cielos, pues existen clásicos que los fans ruegan escuchar en vivo. La comunidad ha organizado diversas campañas digitales para pedir que la banda interprete aquellas joyas musicales que rara vez forman parte de un setlist oficial.

Entre las opciones más fuertes resuena "Airplane pt. 2", un tema que por su inconfundible ritmo latino se ha convertido en un himno no oficial para México. Escuchar a todo el recinto cantando "el mariachi" al unísono sería, sin duda, uno de los momentos más épicos y virales de toda la velada.

Los temas más esperados por el ARMY mexicano

Otra de las canciones que genera gran ilusión entre los asistentes es "Louder Than Bombs", una pieza profunda que el fandom lleva años pidiendo en un concierto. Su complejidad vocal y su letra melancólica la convierten en el anhelo máximo de quienes buscan una experiencia musical mucho más íntima y desgarradora.

Tampoco se descarta la explosiva "So What", una pista ideal para desatar el caos positivo y los brincos masivos en las gradas del Estadio GNP Seguros. La energía que transmite esta canción encaja a la perfección con la pasión desbordante que siempre ha caracterizado al público latinoamericano en los eventos en vivo.

Si la agrupación decide apelar a la nostalgia de sus inicios, temas como "Danger" o la emotiva "Butterfly" podrían arrancar más de una lágrima entre los presentes. Asimismo, un cierre con "Answer: Love Myself" representaría el broche de oro perfecto, uniendo a miles de voces en un mensaje de amor propio y esperanza.

Consejos para disfrutar al máximo los conciertos de BTS

Si eres de los afortunados que logró conseguir entradas a través de Ticketmaster tras las recientes liberaciones de producción, debes estar preparado. Asistir a un evento de esta magnitud requiere planeación para evitar contratiempos y asegurar que tu única preocupación sea disfrutar del talento de tus artistas favoritos.

A continuación, te compartimos una lista de puntos clave para tu asistencia:

Llega con anticipación, el tráfico en la Ciudad de México será pesado.

Prepara tu ARMY Bomb con baterías nuevas para la iluminación oficial.

Mantente hidratado y usa ropa cómoda para disfrutar sin contratiempos.

El cierre de esta etapa en México no solo reafirma el poder global de BTS, sino también el vínculo inquebrantable que comparten con su público. Sin importar cuáles sean las canciones sorpresa elegidas, el 9 y 10 de mayo quedarán grabados para siempre en la historia de los conciertos en nuestro país.

CT