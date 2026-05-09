Entre pasillos de arquitectura brutalista, escaleras que parecen conducir a ninguna parte y figuras de cera que observan inmóviles desde vitrinas improvisadas, el director tapatío Samuel Kishi Leopo filma en Guadalajara una de las películas más personales de su carrera. El realizador de “Los Lobos” abrió las puertas del rodaje de “Inmóvil”, su tercer largometraje, una historia atravesada por el duelo, la culpa y la dificultad de seguir adelante cuando la vida parece detenerse.

Con una inversión superior a los 24 millones de pesos y el respaldo de EFICINE, la cinta se filma en locaciones del Centro Histórico, el Panteón de Mezquitán y el edificio MULBAR, convertido temporalmente en un inquietante museo de cera que funciona como corazón narrativo de la película.

Ahí, entre salas dedicadas al terror, la religión y referencias de cultura popular, Kishi construye la historia de Laura, una mujer que trabaja tomando fotografías a turistas mientras cuida a su madre enferma.

La rutina cambia cuando las autoridades notifican que el cuerpo de su hermana fallecida será exhumado debido a la falta de pago del espacio funerario.

“Las dos se quedaron inmóviles a partir de la muerte de la hija y de la hermana”, explicó el cineasta durante un recorrido por el set. “Todo esto transita dentro del contexto de un museo de cera y una Guadalajara actual, donde de alguna manera yo siempre pensaba que nuestra generación también, de pronto, ya no tenemos espacio para vivir, pero tampoco nos queda mucho espacio en donde morir”, agregó.

Aunque la premisa parte del drama, Kishi aclaró que la película se mueve entre distintos registros emocionales. “Esto que les acabo de contar suena muy dramático, sí tiene sus cosas de drama, pero todo esto va aderezado con la píldora también de una comedia. Una comedia oscura, poquito torcida… navega en universos lyncheanos - estilo artístico reminiscente del cineasta David Lynch-”.

La protagonista es interpretada por Martha Reyes, actriz que ya había colaborado con Kishi en “Los Lobos”. Para ella, la experiencia de filmar en Guadalajara ha estado marcada por la cercanía humana y la apropiación de los espacios. “Ha sido muy conmovedor encontrar espacios que sean tan diferentes y tan interesantes”, comentó la actriz. “Además, nos han permitido las facilidades de poder estar aquí todo el montón de personas”.

Kishi complementó la idea, recordando que el edificio MULBAR llevaba años instalado en su imaginario personal. Mucho antes de pensar en “Inmóvil”, el director transitaba por la zona mientras estudiaba cine y trabajaba grabando bodas y quinceañeras para costear sus estudios. “Yo soñaba con filmar algo aquí”, recordó. “Cuando hubo un momento en que existía la posibilidad de filmar en Ciudad de México, yo decía: ‘No, es Guadalajara’. Esta plaza tenía que ser”.

El realizador confesó que, incluso, encontró por internet el contacto de la administración del inmueble y acudió personalmente a explicarles la película. “Les empecé a contar esta historia y mi conexión con el lugar. Les decía que había algo que me llamaba muchísimo la atención de aquí. Y nos abrieron completamente las puertas”.

Para Kishi, el museo de cera representa mucho más que una locación peculiar. Funciona como una metáfora visual de la parálisis emocional que viven sus personajes. “El museo era la metáfora perfecta para hablar de este sentimiento de inmovilidad, de estar estáticos. Yo me acordaba mucho de mis 20 años, de pensar que todo el mundo se movía menos yo. Que todos avanzaban y yo permanecía inmóvil”.

La película también incorpora el baile buto como parte esencial de la narrativa. Según el director, esta disciplina japonesa creada en la posguerra conecta con el tono emocional del filme. “El buto es otra metáfora. Es un baile creado para entender dolores, para entender el horror y cómo vamos hacia la luz dentro de la oscuridad. Eso tiene muchísimo que ver con la película”, reflexionó.

“Inmóvil” también dialoga con temas sociales como la burocracia, la precariedad y el derecho a la memoria. Kishi considera inevitable que el cine dialogue con el contexto que lo rodea. “Hacer cine siempre es hablar de crítica social. Hablas del entorno de tu sociedad, de las cosas buenas y también de las malas”.

El director celebró además el crecimiento de la industria audiovisual en Jalisco y la consolidación de estructuras de apoyo para producciones locales. “Hace 15 o 20 años hubiera sido complicadísimo. Ahora ya hay una estructura que se fue gestando gracias a una comunidad que estuvo insistiendo para que existiera una ley de filmaciones, para que existiera Filma Jalisco”.

Sin embargo, reconoció que el gran reto del cine independiente sigue siendo conectar con el público. “No todo el cine mexicano tiene que irse a las romcoms - comedias románticas - ni tampoco todo tiene que ser súper arthouse. Tenemos que encontrar ese punto medio para generar narrativas que conecten”, concluyó.

“Inmóvil” es una comedia oscura sobre la pérdida y la memoria. ESPECIAL

Describen la filmación como un sueño

Además de Martha Reyes, la actriz Úrsula Pruneda, ganadora del Ariel y la Diosa de Plata, también participa en el filme; en rueda de prensa destacó el nivel de preparación que tuvo el elenco antes del rodaje, algo poco común en producciones independientes. “Poder preparar los personajes, ensayar entre nosotros, conocernos y trabajar intensamente durante semanas es un tesoro que no tiene precio”, señaló.

La actriz explicó que, incluso, el director de fotografía estuvo presente en ensayos y clases de danza para entender el universo emocional de la película. “Es un privilegio poder trabajar así. Estoy viviendo un sueño, la verdad”.

En la película también trabaja Maximiliano Nájar Márquez, quien vuelve a colaborar con Kishi después de “Los Lobos”. El joven actor aseguró que desde la etapa de ensayos percibió el potencial del proyecto. “Yo sabía y sé que este proyecto va a llegar muy lejos”, comentó. “Para mí es un orgullo trabajar aquí en Guadalajara, en mi tierra”, finalizó.

El nuevo universo de Kishi

Además de “Inmóvil”, Kishi atraviesa una etapa particularmente intensa en televisión y adaptación literaria. Actualmente trabaja en la versión audiovisual de “El invencible verano de Liliana”, libro de Cristina Rivera Garza sobre el feminicidio de su hermana. El director relató que el proceso comenzó en Berlín, donde coincidió con la autora durante una residencia artística después de terminar la primera temporada de “Nadie nos va a extrañar”. “Nos fuimos a caminar desde las nueve de la mañana hasta las seis o siete de la noche. Hablamos de Liliana, de la vida, del libro, de sus preocupaciones”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Kishi adelantó que la adaptación mezclará documental, animación y distintos dispositivos narrativos inspirados en la estructura híbrida de la novela. “Tenemos a una narradora. Tenemos las cartas de Liliana. Hay muchísima animación en la película”.

El realizador reconoció que en años recientes le interesa experimentar cada vez más con géneros y registros audiovisuales. “Quiero estar intentando y habitando distintos géneros. Que el espectador no vaya solamente a reír o solamente a llorar, sino que viva toda la montaña rusa”.

Mientras tanto, la segunda temporada de la serie Nadie nos va a extrañar ya se encuentra terminada y a la espera de fecha oficial de estreno. “Amazon va a anunciar próximamente”, adelantó Kishi. “Esperemos que sea en algún momento de este año”.

El director admitió que jamás imaginó el fenómeno cultural en el que terminaría convirtiéndose la serie juvenil. “Nadie nos esperábamos el éxito de Nadie nos va a extrañar”, dijo entre risas. “Sabíamos que había algo especial en esos personajes, pero no que se convertiría en algo tan viral”.

Por ahora, mientras Inmóvil entra en su recta final de rodaje, Kishi mantiene clara la meta: terminar la película y encontrarle el mejor camino en festivales y distribución internacional. Pero, sobre todo, seguir filmando desde la ciudad que lo formó.

“Qué bonito es filmar en Guadalajara”, concluyó. “Inclusive la sonoridad es distinta. Tiene su propio saborcito, su propio colorcito. Y poder hacer cine aquí, con esta comunidad, es un sueño”.

Escena de la serie “Nadie Nos Va a Extrañar”. ESPECIAL

CT