El fenómeno del pop y el funk, Bruno Mars, ha confirmado oficialmente su regreso a la Ciudad de México con una serie de cuatro conciertos como parte de su nueva gira mundial, “The Romantic Tour”.

Ante la enorme expectativa que ha generado este evento, se ha habilitado un proceso de registro exclusivo para que los seguidores más fieles puedan acceder a la preventa de fans antes que el público general. Por lo que si no quieres perderte la oportunidad de asistir al concierto, a continuación te informaremos los pasos a seguir.

¿Dónde y cómo registrarse para la preventa?

Para participar en la preventa de fans, los interesados deben realizar un registro previo de identidad. El sitio oficial para realizar este proceso es: https://signup.ticketmaster.com.mx/brunomars.

Es fundamental tomar en cuenta que el periodo de registro es limitado: los fans tienen hasta el 9 de marzo de 2026 para completar su inscripción y asegurar su oportunidad de adquirir entradas anticipadamente.

Fechas clave para la compra de boletos

Una vez que hayas realizado tu registro, deberás tener presente que la venta de boletos se llevará a cabo a través de la plataforma Ticketmaster en las siguientes fechas y horarios:

Preventa Fans - 11 de marzo de 2026

Para los conciertos del 3 y 4 de diciembre: el acceso inicia a las 12:00 pm

Para los conciertos del 7 y 8 de diciembre: el acceso inicia a las 2:00 pm

Venta General - 12 de marzo de 2026

El acceso comenzará a partir del mediodía para todas las fechas

Detalles de los conciertos que llevará a cabo Bruno Mars en CDMX

El intérprete de éxitos como "Just the Way You Are" y su reciente colaboración "Die With a Smile" se presentará en el Estadio GNP Seguros (anteriormente conocido como Foro Sol). Las fechas confirmadas hasta el momento para estas presentaciones son: 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026.

Esta gira mundial tiene como objetivo el promocionar el nuevo material discográfico del cantante estadounidense, el cual lleva por título “The Romantic”, este fue lanzado el pasado 27 de febrero y entre sus temas destacan sus influencias de soul, funk y un marcado guiño a sus raíces latinas, incluyendo arreglos de mariachi en temas como “Risk It All”.

Con estas presentaciones en la capital mexicana, la gira de Bruno Mars se consolida como uno de los espectáculos de mayor recorrido del año, sumando un total de 80 fechas en Norteamérica, Europa y el Reino Unido.

