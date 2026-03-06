Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 6 al 8 de marzo de 2026.

Aries: El rojo será tu color de la suerte.

Tauro: El verde será tu tono de buena suerte.

Géminis: Los colores rojo y blanco potenciarán tu energía durante estos días.

Cáncer: El naranja atraerá energías positivas.

Leo: Los colores rojo y verde reforzarán tu buena fortuna durante este periodo.

Virgo: El color blanco te ayudará a mantener claridad y equilibrio.

Libra: Los colores verde y blanco atraerán buenas energías

Escorpio: Los colores rojo y azul reforzarán tu energía.

Sagitario: El color naranja potenciará tu suerte

Capricornio: Los colores rojo y blanco atraerán buena fortuna.

Acuario: Los colores azul y blanco te ayudarán a equilibrar tus energías.

Piscis: Los colores verde y azul potenciarán tu buena suerte durante estos días.

Con información de Mhoni Vidente

