Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 6 al 8 de marzo de 2026.

  • Aries: El rojo será tu color de la suerte.
  • Tauro:  El verde será tu tono de buena suerte.
  • Géminis:  Los colores rojo y blanco potenciarán tu energía durante estos días.
  • Cáncer: El naranja atraerá energías positivas.
  • Leo: Los colores rojo y verde reforzarán tu buena fortuna durante este periodo.
  • Virgo: El color blanco te ayudará a mantener claridad y equilibrio.
  • Libra:  Los colores verde y blanco atraerán buenas energías
  • Escorpio: Los colores rojo y azul reforzarán tu energía.
  • Sagitario:  El color naranja potenciará tu suerte 
  • Capricornio: Los colores rojo y blanco atraerán buena fortuna.
  • Acuario:  Los colores azul y blanco te ayudarán a equilibrar tus energías. 
  • Piscis: Los colores verde y azul potenciarán tu buena suerte durante estos días.

Con información de Mhoni Vidente

