Conoce los estrenos de HBO Max del fin de semana del 2 al 8 de marzo

HBO Max tiene los mejores estrenos para este fin de semana en donde podrás vivir días llenos de entretenimiento

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de este fin de semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

¿Estás planeando un fin de semana en casa? Si lo tuyo es la aventura y conocer otros mundo sin salir de tu sala, prepárate porque HBO Max tiene los mejores estrenos para este fin de semana, del 2 al 8 de marzo podrás vivir días llenos de entretenimiento. 

Este viernes 6 de marzo llega al gran catálogo de HBO Max “Alien: Romulus” que se estrenó en 2024 en la pantalla grande, está ambientada entre los acontecimientos de “Alien” y “Aliens: El regreso”, Alien: Romulus presenta a un grupo de jóvenes recolectores que descubre una estación espacial abandonada, sin imaginar que en su interior acecha el letal Xenomorfo.

Según explicó su director, Fede Álvarez, la esencia de la película se construye sobre el survival horror: una lucha desesperada por sobrevivir, donde el único objetivo de los personajes es mantenerse con vida y escapar.

Mientras que el 8 de marzo llega la serie “Rooster“ con una primera temporada compuesta por 10 episodios, el proyecto está a cargo de los co-showrunners y productores ejecutivos Bill Lawrence y Matt Tarses, y tiene como protagonista a Steve Carell, quien además participa también como productor ejecutivo.

La historia se desarrolla en un campus universitario y gira en torno a la compleja relación entre un escritor, interpretado por Carell, y su hija, a quien da vida Charly Clive, el reparto principal se completa con Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai.

Estrenos del fin de semana en HBO Max

  • 6 de marzo- Matar, vengar, repetir (película).
  • 6 de marzo- Alien: Romulus (película).
  • 8 de marzo- Rooster (serie)

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

  • Como agua para chocolate (temporada 2).
  • Industry (temporada 4).
  • Doña Beja.
  • La promesa.
  • El chico de oro.
  • Mentes Extraordinarias .
  • The Pitt.
  • Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.
  • Primal (temporada 3).
  • Aurgi: Secretos de familia.
  • Callate y mira esto.
  • El maravillosamente extraño mundo de Gumball.
CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica    

