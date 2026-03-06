Britney Spears se mantiene alejada de las redes sociales y en espera de reencontrarse con su familia después de ser detenida, y luego liberada, por manejar bajo los efectos del alcohol, un hecho que cambiará su vida, según informó un representante de la artista de 44 años, quien según TMZ se encuentra bien pero muy emocional.

Un representante de la llamada "Princesa del pop", dijo a Deadline que lo ocurrido se trató de un incidente desafortunado, y que se tomarán medidas adecuadas para cumplir con la ley. Además, se precisó que esto es el primer paso para un cambio de vida de la artista.

"Ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable. Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que esto sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en la vida de Britney", dijo su representante a la publicación.

Se precisa que sus hijos y sus seres queridos estarán a su lado en este proceso en el que mejorará su vida.

"Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para prepararla para el éxito y el bienestar", agregó.

TMZ reportó que Lynne Spears, la mamá de Britney, ya se comunicó con su hija, que el encuentro en persona entre ellos estaría por llevarse a cabo, y aunque han tenido una relación con altas y bajas, recientemente ésta ha mejorado considerablemente.

Tras ser detenida la noche de este miércoles por la policía en California bajo sospecha de manejar intoxicada, la policía de carreteras trasladó a la cantante a un hospital para determinar el nivel de alcohol en la sangre.

Fue liberada y tendrá que comparecer ante la justicia el 4 de mayo para responder por el caso.

La tutela de Britney Spears duró casi 14 años, específicamente 13 años, 9 meses y 12 días. Fue impuesta el 1 de febrero de 2008 tras una crisis de salud mental, y finalizó oficialmente el 12 de noviembre de 2021 por orden judicial, devolviéndole la libertad y el control sobre sus finanzas y vida personal.

Britney Spears despidió a personal que la cuidaba

Britney Spears ha encendido las alarmas sobre su estado emocional en varias ocasiones , cuando sube videos bailando semidesnuda o con el maquillaje corrido, algo que ha llamado la atención de sus seguidores, quienes le han pedido a través de mensajes en redes, que permita recibir ayuda mental; al parecer esto sí ocurrirá esta vez tras la detención que sufrió y que la puso muy emocional.

Spears estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de Thousand Oaks, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue detenida, detallaron fuentes policiales.

Según TMZ, la cantante despidió a personal que la cuidaba semanas antes del incidente de la detención; Britney despidió a los entrenadores de sobriedad que tenía, poco después de firmar un acuerdo para vender sus derechos sobre su música y después de regresar a su casa en California tras un viaje a Los Cabos, México.

Los entrenadores de sobriedad (o sobriety coaches en inglés), son profesionales capacitados que ayudan a las personas a superar adicciones y mantener un estilo de vida libre de sustancias.

La artista también despidió a otras personas que la cuidaban, incluidos guardias de seguridad que vigilaban a la superestrella del pop ; de acuerdo con este medio, actualmente Britney baila desnuda todo el día donde sea que esté y "habla consigo misma y está en su propio mundo".

Spears, quien en su auge en los años 2000 fue acechada por tabloides y paparazzi, enfrentó a su padre en la justicia para poner fin a su tutela legal. Tras el fallo de la justicia a favor en 2021, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical y ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales, al tiempo que intenta aproximarse a sus hijos, quienes viven con su padre, el bailarín Kevin Federline, en Hawái.

