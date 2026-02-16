La compositora española Ángela González llegará por primera vez a México para presentarse dentro del Showcase Focus España que se realizará en el marco de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL), a celebrarse del 25 de febrero al 1 de marzo.

Su participación coincide con una etapa marcada por la preparación y próxima salida de su tercer disco, “Ya no es tan gracioso”, un proyecto que, según explica para EL INFORMADOR surgió sin una planeación previa como álbum.

“El disco no nace de querer hacer un disco, sino que yo iba enviando canciones a mi mánager durante todo este año”, relató González. La compositora explicó que el proceso fue acumulativo y espontáneo, hasta que la cantidad de temas permitió pensar en un lanzamiento de mayor formato. “En un momento le planteé la posibilidad de hacer un EP a piano y voz y él me dijo: ‘Bueno, si ya tenemos canciones suficientes para hacer un disco’. Yo no lo había pensado hasta ese momento”, señaló.

Las canciones que integran “Ya no es tan gracioso” fueron escritas de manera independiente, sin una intención inicial de construir una narrativa unitaria. “Es un batiburrillo de emociones que no pretendían conformar ningún álbum”, afirmó.

Aun así, el conjunto terminó por tomar forma tras un proceso de selección que implicó dudas y descartes. “Teníamos como unas 20 canciones de esta última etapa y me quedé con 14 y decidí 10. Una vez decididas, me he arrepentido bastante”, confesó entre risas.

La compositora reconoció que gran parte de sus canciones surgen con rapidez, lo que le genera cuestionamientos sobre su propio trabajo. “Yo no sé si es síndrome del impostor o simplemente el decir: ‘Si la has hecho en media hora no puede ser buena’. Es como pensar que no le has dedicado el tiempo suficiente”, explicó.

Sin embargo, también reconoció que ese es su método habitual de composición y que intervenir demasiado después puede romper la sinceridad del momento inicial. “Cuando luego tomo una canción y digo: ‘no me convence esta frase, le voy a dar una vuelta’, ya siento que no estoy en la onda que estaba cuando la escribí”, añadió.

Sobre el escenario, González considera que las canciones adquieren otras posibilidades. La cercanía con el público y el intercambio directo permiten que cada presentación sea distinta.

En ese sentido, su participación en FIM GDL representa una oportunidad relevante dentro de su trayectoria. “Me siento súper agradecida. Lo que más siento es que esto es un montón para mí y que lo voy a disfrutar muchísimo”, expresó sobre su visita a Guadalajara y su encuentro con el público mexicano.

Fuerza de conexión

La compositora reflexionó también sobre la capacidad de la música para conectar con personas de contextos distintos. “Al final somos todos iguales. No hay más de diez problemas distintos. Si no lo has vivido tú, lo ha vivido tu madre, tu hermana o tu prima”, señaló.

Para González, la música funciona como un medio que permite que esas experiencias compartidas se comprendan desde otro lugar. “Las palabras toman una dimensión diferente cuando se cantan”, remató la intérprete.

Encuentro de propuestas con acento ibérico

La participación de Ángela González en FIM GDL se inscribe dentro de una edición que busca reforzar el intercambio musical entre países. En su onceava edición, la feria reunirá proyectos de México, Argentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana, España, Chile y Canadá, con un énfasis particular en la escena española.

Uno de los ejes principales es Focus España - Casa PortAmérica presenta, un programa curado por la Fundación PortAmérica en colaboración con el Ministerio de Cultura y financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU. Este apartado tiene como objetivo fortalecer el vínculo cultural y profesional entre México y España y consolidar a FIM GDL como una plataforma para la proyección internacional de artistas españoles en América Latina.

La delegación española está integrada por Musgö, Repion, Marilia Monzón, Inazio, Siloé y Ángela González, proyectos provenientes de distintos circuitos de la música contemporánea. A este enfoque se suma el programa Sounds from Spain, con la participación de Colectivo Da Silva, Mr. Kilombo, Avenida y Marisa Valle Roso, lo que amplía la presencia de la industria musical española dentro de la feria.

