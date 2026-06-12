La actriz Regina Blandón asistió a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y mostró, en una chamarra, un mensaje que habla de una realidad que vive el país desde hace tiempo: la problemática de los desaparecidos, lo que dividió mensajes en redes.

Blandón, quien no es la primera vez que alza la voz en cuestiones sociales y políticas en México, confesó su gusto por el futbol y que considera que la emoción y la indignación no se cancelan mutuamente, y que ella sentía ambas cosas al mismo tiempo.

Mostró un par de mensajes en una chamarra que portó. El primero decía: "En México existen madres buscadoras".

En el segundo mensaje se lee: "México, 133 mil desaparecidos".

La actriz demuestra que la afición no es sinónimo de indiferencia

Regina enfatizó que se pueden celebrar los goles del Mundial sin olvidar la problemática en el país de las madres buscadoras, quienes llegaron a los límites del Azteca para denunciar la crisis de desapariciones en el país y exigir justicia para sus familiares no localizados.

"¡México campeón en desaparición!", coreaban las madres buscadoras mientras corría el balón en la cancha y las autoridades intentaban repeler las manifestaciones cerca del estadio.

Regina Blandón acompañó las imágenes con un mensaje que explicaba su sentir:

"'No pedimos que dejen de ver el futbol. Pedimos que no dejen de vernos'. Me gusta el futbol. Mi familia siempre ha sido futbolera. Este Mundial en México me emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas. Ayer y hoy (y desde hace años y años) las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs (más de 130 mil en este país). Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa", escribió.

Declaraciones de Regina Blandón desatan opiniones divididas

La actriz, famosa por su papel de Bibi en "La familia P. Luche", recibió varios comentarios en contra y a favor de su publicación; desde quienes le dijeron que siempre ha sido congruente, hasta los que la señalaron por su privilegio y que se hubiera unido a la protesta de las madres buscadoras en la calle y no desde el estadio.

Blandón admitió su privilegio, aseguró que le regalaron un boleto para asistir al partido inaugural del Mundial, sin embargo, eso no le impide ser empática y hablar de la causa así sea desde el estadio, pues ahí su mensaje también tiene visibilidad, que es lo que importa.

"Lo que no se nombra no existe. Claro que hablo desde el privilegio, claro que me doy cuenta de ello, claro que sé que formo parte del ínfimo porcentaje de mexicanxs que pudo ver el partido en el estadio porque me regalaron un boleto, pero mi enorme privilegio no me nubla la empatía y hablar de la causa desde ahí o desde donde sea le da visibilidad, que es lo que importa a final de cuentas".

Blandón admitió que siempre existirán quienes prefieran señalar antes de accionar, y concluyó con que seguirá siendo honesta y congruente.

"No es la primera vez que lo hago o lo único que hago por la causa tampoco, pero siempre habrá alguien que prefiera señalar antes de accionar. Por lo pronto, intentaré seguir siendo honesta y congruente".

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AL