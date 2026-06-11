Oficialmente dio inicio la jornada mundialista 2026 con el esperado partido México-Sudáfrica (2-0), un enfrentamiento que encendió los motores para un mes lleno de intensidad.

En ese sentido, la Selección de Sudáfrica es uno de los equipos que han despertado mayor curiosidad entre los aficionados del balompié , pues es popularmente conocido como "Bafana Bafana", un apodo que tiene una profunda conexión con la cultura y la identidad del país africano. Por este motivo, a continuación te diremos de dónde surgió y cuál es su significado.

¿Qué significa "Bafana Bafana"?

A medida que crece la expectativa por la Copa del Mundo, las selecciones nacionales comienzan a atraer la atención de millones de aficionados alrededor del mundo con peculiares apodos.

El término Bafana Bafana proviene del idioma zulú, una de las lenguas más habladas en Sudáfrica. Su traducción literal es "los chicos, los chicos" o "muchachos, muchachos", aunque también se interpreta como "nuestros muchachos".

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Aunque puede parecer una expresión sencilla, el apodo se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. La frase fue utilizada por aficionados y medios de comunicación para referirse de manera cariñosa a la Selección de Sudáfrica.

Cabe mencionar que en redes sociales, este apodo cobra mayor identidad pues el nombre con el que aparecen las cuentas oficiales del equipo en buscadores.

JM