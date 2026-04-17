Hoy viernes 17 de abril de 2026, la escena musical y deportiva se fusionan con el estreno internacional de "Por Ella". Se trata del esperado segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial 2026.

La canción para el torneo de la FIFA ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Su objetivo es encender la pasión de los aficionados rumbo al torneo de 48 selecciones que hará vibrar al planeta entero.

Esta pieza musical destaca por fusionar el pop contemporáneo con la inconfundible cumbia mexicana. Es una apuesta directa para darle identidad a México, uno de los tres países anfitriones de la justa mundialista.

Belinda y Los Ángeles Azules, los protagonistas del nuevo éxito de la FIFA

El tema reúne a grandes figuras de la música actual. La potencia vocal de Belinda se entrelaza a la perfección con el ritmo legendario de Los Ángeles Azules.

Además, cuenta con la producción ejecutiva de Tainy, el multipremiado creador de éxitos puertorriqueño. El lanzamiento se realizó bajo el prestigioso sello discográfico Def Jam Recordings.

La composición de la letra estuvo a cargo de talentos como Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda Peregrín . Juntos lograron capturar la euforia que se vive en las gradas de cualquier estadio.

La letra que promete hacer bailar a todos en los estadios en México

La letra de la canción está hecha para contagiar el júbilo de la Copa del Mundo. Versos como "que suene el olé, olé, olé, el estadio completo está de pie" buscan conectar directamente con la afición.

Esta colaboración demuestra que el evento más grande del futbol puede encontrar su ritmo perfecto en la cumbia. Es una celebración donde América Latina y el mundo entero se unen en un solo grito de gol.

Un mensaje de orgullo y pasión futbolera

Para los artistas que participaron en esta canción, el proyecto va más allá de la música. Representa una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de nuestro país al resto del planeta.

"Es un gran honor formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial. 'Por Ella' reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración, y me entusiasma compartir una canción creada con tanta pasión", señaló la propia Belinda. La cantante destacó que la canción reúne la fuerza de la cultura latina con la emoción única que solo genera un Mundial.

Por su parte, Los Ángeles Azules expresaron su alegría por coincidir nuevamente con la estrella pop tras su éxito previo "Amor a primera vista".

"Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero lo bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo" , afirmó la agrupación originaria de Iztapalapa.

Con este lanzamiento, la Copa Mundial de la FIFA 2026 calienta motores. La banda sonora del torneo promete seguir sorprendiendo con una diversidad de géneros y artistas en las próximas semanas.

Si quieres escuchar la canción completa puedes hacerlo aquí.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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