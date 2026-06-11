El mundo del fútbol y del espectáculo no están tan alejados como pareciera; ambos generan ídolos y grandes bases de fans, por lo que es inevitable que en algún punto se encuentren. Incluso, varios futbolistas han brincado de las canchas a los foros de televisión o cine, aunque no todos con éxito.Ya sea en series, telenovelas o películas, algunos de los más grandes jugadores han tenido breves apariciones y estos son algunos de ellos.David Beckham, Zinedine Zidane, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, entre otros. Era 2005 y Kuno Becker estaba iniciando su ascenso a Hollywood. Fue entonces que le tocó protagonizar la película Goal! donde interpretó a Santiago Muñez, un migrante mexicano que soñaba con triunfar en el futbol profesional.A lo largo de la trama (que se dividió en tres entregas) diferentes estrellas internacionales hicieron pequeñas apariciones, entre los que destacaron: David Beckham, Zinedine Zidane, Steven Gerrard, Ronaldinho, Iker Casillas, Robinho, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el mexicano Rafael Márquez.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL