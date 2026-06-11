El mundo del fútbol y del espectáculo no están tan alejados como pareciera; ambos generan ídolos y grandes bases de fans, por lo que es inevitable que en algún punto se encuentren. Incluso, varios futbolistas han brincado de las canchas a los foros de televisión o cine , aunque no todos con éxito.

Ya sea en series, telenovelas o películas, algunos de los más grandes jugadores han tenido breves apariciones y estos son algunos de ellos.

¿Cuáles son los cameos que han hecho distintos futbolistas?

Miguel Herrera: El entonces jugador del Atlante hizo una pequeña participación en la telenovela de los 90 Dos mujeres un camino . Aunque fue una sola escena, marcó su debut como actor y compartió escena con Itatí Cantoral y Salvador Garcini. En 2017 repitió la experiencia en el melodrama Me declaro culpable , en la cual nuevamente se interpretó así mismo.

Aunque fue una sola escena, marcó su debut como actor y compartió escena con Itatí Cantoral y Salvador Garcini. , en la cual nuevamente se interpretó así mismo. Luis García: Era 1995 y el futbolista pasaba por su mejor momento como parte del Club América. Entonces, fue convocado por Carla Estrada para participar en ocho episodios de Lazos de Amor , telenovela protagonizada por Lucero. Pese a su negativa, porque sólo se consideraba apto para el fútbol, ella le aclaró que en su contrato venía establecido que debía participar en una de las producciones de Televisa, según contó en el podcast Creativo en 2024. "Salí de Luis García y lo hice del carajo", dijo.

Duilio Davino: Luciendo como el chico que cualquier madre querría para su hija, así es como el entonces jugador del América, hizo su aparición en una escena de la telenovela Rosalinda de 1999. La protagonista era Thalía y Duilio interpretó a un admirador que llegaba a la puerta de la joven para invitarla a salir. Así fue el paso del futbolista por el melodrama.

Luciendo como el chico que cualquier madre querría para su hija, así es como el entonces jugador del América, La protagonista era Thalía y Duilio interpretó a un admirador que llegaba a la puerta de la joven para invitarla a salir. Así fue el paso del futbolista por el melodrama. Cuauhtémoc Blanco: El exfutbolista y Carmen Salinas se convirtieron en los personajes favoritos de los fans de Triunfo del amor . En 2010 dieron vida a madre e hijo. Ella era una ama de casa abnegada, mientras que Blanco dio vida al bombero Juanjo. Aunque al principio se pensó en matar al personaje del jugador, su popularidad hizo que los escritores lo revivieran milagrosamente.

Cameos de futbolistas internacionales

David Beckham, Zinedine Zidane, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, entre otros. Era 2005 y Kuno Becker estaba iniciando su ascenso a Hollywood. Fue entonces que le tocó protagonizar la película Goal! donde interpretó a Santiago Muñez, un migrante mexicano que soñaba con triunfar en el futbol profesional.

A lo largo de la trama (que se dividió en tres entregas) diferentes estrellas internacionales hicieron pequeñas apariciones, entre los que destacaron: David Beckham, Zinedine Zidane, Steven Gerrard, Ronaldinho, Iker Casillas, Robinho, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el mexicano Rafael Márquez.

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