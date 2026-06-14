Mundial 2026 en Disney+: La guía definitiva de series y partidos que no te puedes perder

El Mundial 2026 ya arrancó y la fiebre futbolera está a tope. Si quieres vivir el torneo más allá de los 90 minutos, Disney+ y ESPN traen contenido exclusivo que te pondrá la piel chinita. Descubre las series, documentales y partidos que debes agregar a tu lista hoy mismo.Mientras el mundo entero tiene los ojos puestos en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, la plataforma de streaming Disney+ ha decidido ir un paso más allá en la cobertura deportiva. A través de su Plan Premium, los aficionados al futbol podrán disfrutar de una programación especial y sin precedentes producida por la cadena ESPN.Este catálogo de contenido ofrece a los suscriptores una mirada íntima y reveladora a los verdaderos protagonistas del torneo. Desde entrevistas exclusivas en los vestuarios hasta análisis profundos de la cultura futbolera, el objetivo principal es que vivas el torneo desde adentro, conociendo los secretos que no se ven en las transmisiones tradicionales.Todo este contenido premium ya se encuentra disponible en la plataforma desde principios de junio de 2026. Es el momento perfecto para sumergirte en estas historias, justo a tiempo para acompañar la justa deportiva más importante y grande del planeta.Aquí te presentamos las producciones originales más destacadas que ya están dando mucho de qué hablar en redes sociales:Además de estos títulos principales, el catálogo mundialista incluye otras joyas documentales como Mi Recuerdo Colosal, La Piel del Tri, Escenarios de la Gloria, La Cancha de Todos, De Ellas para Ellos, Este es mi País y El Álbum del Mundial.Disney+ transmitirá un total de 30 partidos del Mundial 2026, incluyendo 22 encuentros de la fase de grupos, rondas de eliminación directa, las emocionantes semifinales y la gran final del torneo.Para que no te pierdas de absolutamente nada, aquí tienes unos tips rápidos y prácticos para sacarle el máximo provecho a tu suscripción durante esta intensa temporada futbolera:El Mundial 2026 ya es un evento histórico al ser el primero en contar con 48 selecciones compitiendo por la gloria. Con esta robusta oferta de contenido, Disney+ se posiciona firmemente como un jugador clave para quienes buscan consumir fútbol de una manera diferente, completamente legal y con la mejor calidad de producción audiovisual. ¡Prepara las botanas, ponte la camiseta de tu equipo y dale play a la pasión mundialista!Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor. Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AS