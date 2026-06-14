Aquellos que son aficionados al cine de ciencia ficción tienen en la cartelera de cine la película El día de la revelación.

El día de la revelación. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Basada en una historia de Spielberg, el guion es de David Koepp, la trama cuenta la historia de una conspiración gubernamental enmarcada en un inminente evento histórico: la revelación de vida alienígena en el planeta.

El día de la revelación. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

En 2026, la verdad le pertenece a siete mil millones de personas. Se acerca el día de la revelación.

El día de la revelación. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La música es de John Williams (en su 30a partitura escrita para Spielberg) y la fotografía de Janusz Kamiński (en su 21a película filmada para Spielberg), la producción de más de 100 millones de dólares es dirigida por Steven Spielberg, uno de los cineastas más exitosos e influyentes de la industria, y el director de cine con más ventas de la historia.

El día de la revelación

(Disclosure Day)

De Steven Spielberg.

Con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell.

Estados Unidos, 2026.

XM