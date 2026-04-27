Adidas sorprende con playeras para perritos rumbo al Mundial 2026

A menos de 50 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, la expectativa crece no solo en las canchas, sino también en el mercado global. En esta edición, el Estadio Banorte se perfila como uno de los escenarios clave, mientras la cuenta regresiva impulsa una ola de lanzamientos comerciales que buscan aprovechar la emoción mundialista.

En este contexto, distintas marcas han comenzado a posicionar productos conmemorativos dirigidos a los aficionados, desde artículos deportivos hasta colecciones temáticas que celebran el torneo. Una de las propuestas que más ha llamado la atención es la de Adidas, firma encargada de vestir a la Selección Mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre.

La compañía deportiva decidió ir más allá del público tradicional y ampliar su oferta con una línea poco convencional: una colección especialmente diseñada para mascotas. Con esta iniciativa, la marca busca integrar a todos los miembros del hogar en la experiencia mundialista, apostando por prendas y accesorios que permiten a los aficionados compartir su pasión por el futbol incluso con sus animales de compañía.

Este tipo de estrategias refleja cómo el fenómeno del Mundial trasciende lo deportivo para convertirse en un evento cultural y comercial de gran alcance. A medida que se acerca la inauguración, se espera que más marcas continúen sumándose a esta tendencia, diversificando su oferta y conectando con nuevas audiencias en torno a uno de los eventos más importantes del planeta.

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Así son las playeras mundialistas para perros

A través de sus redes sociales oficiales, la empresa alemana anunció el lanzamiento de jerseys mundialistas para perros, los cuales en su primera edición incluyen diseños inspirados en las selecciones de Japón, Argentina, Colombia y México , siendo esta última la que más llamó la atención de los aficionados.

"Diseñadas específicamente para aficionados de cuatro patas, las camisetas presentan un escudo de la federación aplicado por transferencia térmica y el logotipo de Adidas, ofreciendo un acabado limpio y premium, además de un ajuste cómodo para mascotas de distintos tamaños", señala la descripción oficial del producto.

La marca detalló que las playeras estarán disponibles a partir del próximo 1 de mayo, con un precio aproximado de 799 pesos mexicanos.

ESPECIAL/ INSTAGRAM/ adidasmx,

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