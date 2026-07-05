La esperada comedia de animación llega a la cartelera de cine tapatía Minions & Monstruos, por lo que puedes organizar una salida al cine y disfrutar de un nuevo y alocado capítulo de los queridos minions, que presenta nuevos personajes.

Minions & Monstruos. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Ahora, se trata de una precuela ambientada 48 años antes de los eventos de la primera película de los minions.

La trama muestra a James, Henry y Ed en una historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Minions & Monstruos. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Minions & Monstruos es la tercera película de los minions, pero la séptima de la saga de Mi villano favorito, franquicia que ha logrado recaudar cinco mil 500 millones de dólares con todos sus largometrajes en la taquilla global.

Minions & Monstruos

(Minions & Monsters)

De Pierre Coffin.

Estados Unidos, 2026.

XM