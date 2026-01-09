Quienes disfrutan de las historias familiares o las películas de animación, la producción germano-canadiense Monarcas ya se encuentra en las salas de cine tapatías.La trama es una conmovedora historia en la que Patrick, es una mariposa valiente y adorable que posee una sola ala, y quien se esconde en un remolque de algodoncillo para formar parte del viaje de su vida.Junto con su mejor amigo, una oruga llamada Marty, y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas, Patrick se convertirá en un improbable héroe.Pronto, Patrick deberá enfrentar su miedo, aceptar su singularidad y triunfar sobre la adversidad, mientras lucha con el clima cambiante, los humanos y tres pájaros malvados que están empeñados en realizar una venganza.Monarcas es ambientada en el diverso, pintoresco y cambiante escenario de la gran migración de la mariposa monarca.(Butterfly Tale)De Sophie Roy.Alemania-Canadá, 2024.XM