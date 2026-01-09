Viernes, 09 de Enero 2026

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Monarcas”

Una de las películas que ingresa a la cartelera de cine es la cinta de animación Monarcas

Por: Xochitl Martínez

Quienes disfrutan de las historias familiares o las películas de animación, la producción germano-canadiense Monarcas ya se encuentra en las salas de cine tapatías.

La trama es una conmovedora historia en la que Patrick, es una mariposa valiente y adorable que posee una sola ala, y quien se esconde en un remolque de algodoncillo para formar parte del viaje de su vida.

Junto con su mejor amigo, una oruga llamada Marty, y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas, Patrick se convertirá en un improbable héroe.

Pronto, Patrick deberá enfrentar su miedo, aceptar su singularidad y triunfar sobre la adversidad, mientras lucha con el clima cambiante, los humanos y tres pájaros malvados que están empeñados en realizar una venganza.

Monarcas es ambientada en el diverso, pintoresco y cambiante escenario de la gran migración de la mariposa monarca.

De Sophie Roy.

Alemania-Canadá, 2024.

