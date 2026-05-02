Si hay un evento que representa glamour, excentricidad y visibilidad, ese es la Met Gala. Cada año reúne a figuras clave del espectáculo, la moda y la alta sociedad en una alfombra roja que deja momentos memorables, tanto por los atuendos como por los encuentros, aciertos y controversias que se generan.

La gala se celebra desde 1995 bajo la dirección de Anna Wintour, directora de Contenido de Condé Nast y directora Editorial Global de Vogue, con el objetivo de recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, encargado de preservar uno de los acervos más importantes sobre la historia de la moda.

Este es un evento que indica exclusividad, porque no sólo personalidades muy específicas reciben una invitación para asistir, de eso se encarga la propia Anna Wintour, al realizar una lista de la gente convocada a esta gala de beneficencia.

¿Cuánto cuesta ir a la Met Gala?

Pero la invitación por sí sola no basta, hay que pagar una entrada de aproximadamente 75 mil dólares, más de un millón trescientos mil pesos, por persona.

También hay una forma de entrar gratis a la Met, pero es sólo a través de marcas de ropa, perfume, joyería, etcétera, que adquieren mesas completas para dicha cena, pero quienes ocupen esos lugares deben vestir como estas firmas se los pida.

Polémica en el evento

Además de Anna Wintour, hay un comité que se encarga de establecer los lineamientos de cada edición de la Met, en esta ocasión son Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, quienes ocupan este puesto; lo que ya ha traído algunas complicaciones, debido a la presencia de la señora Carter, ya que su esposo el productor Jay Z -Shawn Corey Carter- y ella misma, se han visto involucrados en el caso Epstein, lo que ha hecho que algunas figuras declinen la invitación a esta ceremonia, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la actriz Meryl Streep.

La lista de invitados es algo que se cuida celosamente, pero se habla de la presencia de figuras como Alicia Keys, Anne Hathaway, Bad Bunny, Barbie Ferreira, Billie Eilish, Camila Cabello, Cara Delevingne, Donatella Versace, Dove Cameron, Dua Lipa, las hermanas Kardashian y Jenner, Lisa, Miley Cyrus, por mencionar algunos.

Los más de 450 invitados deberán dejar sus celulares en casa, ya que no se permite su uso dentro de la Met Gala, para garantizar la privacidad de los asistentes y no se revele nada de la exposición de este año, hasta que se abra oficialmente al público.

El Universal

¿Cuándo y dónde ver la Met Gala 2026?

La Met Gala se lleva a cabo el primer lunes de mayo, por lo que este año tendrá lugar el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La muestra principal se instalará en las Galerías Condé M. Nast, donde se exhibirán cerca de 400 piezas que recorren más de cinco mil años de historia de la moda.

En México, el evento podrá seguirse a través de la transmisión oficial de Vogue en su sitio web, YouTube y TikTok, así como en E! Entertainment. La alfombra roja comenzará a las 16:00 horas.

La temática de 2026

Cada año la Met Gala se realiza bajo un concepto o temática, esta vez será Costume Art, es decir, el cuerpo y la ropa como una expresión del arte, y el “dress code” es Fashion is Art, por lo tanto los diseñadores deberán concebir prendas dignas de una galería o museo, ya que el curador Andrew Bolton, explicó que el objetivo es resaltar la conexión indivisible entre la ropa y quienes la portan.

CT