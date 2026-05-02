Ilse Salas y Gabino Rodríguez encabezan el elenco de “Galerna”, una road movie que marca el retorno de Tatiana Huezo, documentalista ganadora en la Berlinale, al mundo de la ficción.

La realizadora debutó en la ficción hace cinco años con la violenta “Noche de fuego”, cinta que obtuvo una mención especial en Cannes de 2021. Ahora, con “Galerna” se mete a una historia en la que dos jóvenes están haciendo un casting para una película y por eso recorren distintas entidades de la República Mexicana y un elenco que además de Salas (“Niñas bien”) y Gabino (“La niña en la piedra”) incluye a actores como Enoc Leaño (“El conde”).

“Ellos son los protagonistas que andan preguntando y se topan con el mío en Oaxaca, que es una especie de santero que los confronta con sus propios demonios”, cuenta Leaño.

“Galerna” es una palabra que hace alusión a un temporal súbito y violento con fuertes ráfagas de viento, provocando cielo oscuro y baja de temperatura, que ha llegado a destruir varias embarcaciones pequeñas. El rodaje inició a finales del año pasado y, luego de un receso, volvió a los escenarios naturales. Fue un proceso de casi tres meses.

“Lo curioso es que yo trabajé con ella en su tesis y después coincidimos hasta ahora; se trata ahora de una historia muy fuerte, potente”, añade.

“Galerna” es una producción de Pimienta Films, de Nicolás Celis, quien apoyó a Huezo en “Noche de fuego”.

Hace un año, la realizadora dijo a la prensa que su nueva historia sería un drama con el que deseaba regresar a la ficción, género en el que se sintió a gusto y con el que descubrió otra manera de contar historias, lejos de su documental “El eco”.

Por ahora, Leaño se encuentra preparando con productores franceses una película que se filmará en Baja California Sur, donde pocos saben que hay relación con la cultura gala. En el pueblo de Santa Rosalía se encuentra una iglesia diseñada por Gustave Eiffel, creador de la icónica torre que lleva su apellido, además de haber dejado el arte de la repostería. “Se trata de un pueblo mágico que pocos saben existe y menos todo lo demás. Fue la segunda ciudad iluminada de todo el país”.

CT