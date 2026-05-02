Chesdana, nombre artístico de Ale Sánchez Aldana, regresará al escenario del Conjunto Santander de Artes Escénicas para presentar “Enamórate otra vez”, un concierto íntimo que marcará el lanzamiento oficial de su nuevo álbum. La cita será el 15 de mayo, en la Sala 3 del recinto, a las 21:00 horas, en una velada que busca conectar con el público desde la emoción y la cercanía.

El proyecto musical apuesta por el bolero, el romance y la nostalgia de la música mexicana de otra época, retomando elementos sonoros y estéticos de la llamada época dorada. En formato unplugged y con una experiencia 360, la cantante tapatía promete un espectáculo centrado en la interpretación vocal y la conexión directa con la audiencia, generando un ambiente envolvente tanto para el público como para los músicos en escena.

El disco, compuesto por nueve temas, recorre distintas facetas del amor y el desamor, con letras que parten de lo personal y buscan resonar en lo colectivo. A través de arreglos cuidados y una propuesta sonora íntima, la artista plantea un viaje emocional que recupera la elegancia y sensibilidad del bolero, adaptándolo a una sensibilidad contemporánea.

“Será una noche romántica íntima y vamos a vivir una experiencia 360 todos juntos. Es un álbum principalmente de boleros que trae el folclore mexicano de vuelta a la actualidad. Vale la pena regresar a la música que se hizo durante la época dorada en México y esa elegancia y ese romance que se vivió”, compartió en entrevista para EL INFORMADOR.

Chesdana explicó que este concierto representa un momento especial dentro de su carrera, ya que el álbum verá la luz apenas un día antes de la presentación en Guadalajara.

“Estoy súper emocionada, es mi tercer año en el Conjunto Santander y las experiencias anteriores han sido muy bonitas y muy completas. Creativamente es un espacio donde yo me puedo expresar en todos los sentidos. Este año estoy presentando mi nuevo álbum que se llama Enamórate Otra Vez y sale un día antes justo de la presentación”, comentó.

El disco nace de una experiencia personal. La cantante reveló que el tema principal surgió después de cerrar una relación y abrirse nuevamente al amor, un proceso que también la llevó a desear bienestar para su expareja.

“Literal es una historia personal donde decidí terminar una relación y cuando comencé otra, me abrí de nuevo a enamorarme y al mismo tiempo desearle a mi ex que le suceda lo mismo. Es una canción que le desea a esta persona que se enamore de nuevo y que sea feliz”.

La compositora reconoció que escribir desde la vulnerabilidad no siempre resulta sencillo, aunque considera que son precisamente esas canciones las que logran conectar con las personas.

“Hay canciones que salen desde un lugar más profundo, uno se expone un poquito de más y esta es una de esas, pero al final creo que son las más fuertes y las que tienen esta magia de tocar a los demás”.

Para el concierto, Chesdana adelantó que prepara nuevos arreglos y colaboraciones especiales. “Vamos a ser muchas mujeres uniendo las voces. La sala tiene un acomodo muy lindo, que es un 360, entonces se va a sentir como un espacio redondo y una experiencia muy inmersiva tanto para el público como para nosotros”.

Además del lanzamiento de “Enamórate otra vez”, la cantante adelantó que prepara nuevas presentaciones en Ciudad de México y más sesiones en vivo para cerrar el año con una intensa actividad musical.

CT