La relación sentimental entre Diego Rivera y Frida Kahlo pudo ser caótica, intensa y por momentos contradictoria, pero, en el fondo, estuvo atravesada por un vínculo afectivo innegable. Esa dualidad -entre el amor profundo y el conflicto constante- será uno de los ejes centrales de la bioserie que prepara Netflix, enfocada en retratar no solo sus vidas artísticas, sino también la complejidad de su relación.

Así lo explica Patricia Riggen (“La misma luna”), quien, junto con Gabriel Ripstein (“Un extraño enemigo”), estará al frente de la dirección del proyecto titulado La paloma y el elefante, actualmente en proceso de escritura. La propuesta busca alejarse de una visión idealizada para adentrarse en los claroscuros de una pareja marcada por la pasión, la traición, la admiración mutua y una conexión creativa que trascendió lo personal.

Más allá del mito, la serie pretende explorar cómo ambos artistas influyeron profundamente en la obra del otro, así como el contexto político, social y cultural que moldeó sus trayectorias. Con ello, la producción aspira a ofrecer un retrato más íntimo y humano de dos figuras fundamentales del arte mexicano, cuyas vidas estuvieron tan entrelazadas como sus propias contradicciones.

“La historia tiene como eje central la relación entre Diego Rivera y Frida Kahlo, conflictiva, pero al final de cuentas apasionada y amorosa, porque ellos estuvieron juntos hasta el final. Diego le tomó de la mano en su lecho de muerte. Fue una relación difícil la que Frida vivió con él, pero a la vez estuvo llena de pasión y amor”, subrayó Riggen.

El guion está a cargo de María Reneé Prudencio, autora de “Los adioses” y “La caída”. Riggen entró a “La paloma y el elefante” por invitación directa y no lo pensó dos veces para aceptar.

La realizadora tapatía ya ha incursionado en producciones sacadas de la realidad como “Los 33”, acerca de los mineros que en 2010 quedaron atrapados durante 69 días.

“Diego y Frida son personajes importantísimos para el arte mundial y para México. A Frida la admiro profundamente como casi todas las mujeres del mundo y no había manera de no entrarle a eso. Le van a invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo para hacer algo bonito”, comentó desde el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El proyecto se dio a conocer en marzo por medio de un comunicado de Netflix, en el que se dan algunas pinceladas de la trama.

“Narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor, y la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla”, dice el documento.

“La paloma y el elefante” estará bajo la producción de Mónica Lozano.

“Es una historia ambiciosa sobre dos íconos mexicanos. Hay que tener definido el guion y después vendrá el casting”, apuntó la productora.

CT