Hay lugares donde la historia impone silencio. La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres es uno de ellos: piedra, nombres, memoria. Un espacio donde el tiempo parece suspendido. Pero ayer por la mañana algo cambió. La solemnidad cedió, apenas, para dejar entrar otra forma de lenguaje: la moda.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, fue la encargada de abrir el momento con una declaración que marcó el tono del desfile de Benito Santos desarrollado en el marco del Volvo Fashion Week México en Guadalajara.

Delgadillo describió a Santos como un creador que ha llevado el nombre del Estado más allá de sus fronteras. Y lo que estaba por suceder parecía confirmar esa idea: no era solo una pasarela, era un gesto de identidad musicalizado por los acordes del Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta.

Entre columnas y esculturas, la colección Otoño/Invierno 2026 comenzó a desplegarse. “12 Sones” no se presentó como una simple secuencia de looks, sino como una narrativa en movimiento. Las siluetas, estructuradas en la parte superior y más fluidas en su caída, evocaban una tensión constante entre control y libertad. Había en ellas ecos del campo jalisciense, del agave que crece firme y paciente, símbolo de resiliencia y transformación.

A detalle, “12 Sones” es una propuesta que encuentra su inspiración en los sones jaliscienses, considerados la esencia de la música de mariachi tradicional. A través de esta narrativa, la colección traduce el ritmo y la energía de instrumentos como el violín, la vihuela, la guitarra y el guitarrón en siluetas llenas de movimiento, texturas envolventes y una estética que equilibra tradición y modernidad.

Durante la pasarela, las prendas dialogaban con lo tradicional sin quedarse en la cita literal. Lo utilitario se mezclaba con lo ceremonial, los textiles hablaban en múltiples capas y las formas proponían una lectura contemporánea de lo mexicano. La identidad no aparecía como algo fijo, sino como un proceso vivo.

El diseñador jalisciense posa con sus modelos. CORTESÍA

Y entonces, la música

La voz de Ximena Sariñana surgió como una extensión natural del desfile. En vivo, íntima, casi contenida, su interpretación no acompañó la pasarela: la envolvió. Moda y sonido dejaron de ser disciplinas separadas para convertirse en una experiencia sensorial compartida.

El desfile formó parte del Fashion Week México 2026, que este año decidió salir de los recintos tradicionales y tomar la ciudad. La elección de la Rotonda no fue casual. Fue una declaración: llevar la moda a espacios públicos emblemáticos y provocar un diálogo directo con la historia.

El público -una mezcla de invitados, curiosos y transeúntes- rompió con la lógica habitual de la primera fila. Aquí no había distancia. La experiencia era colectiva, casi accidental, como si la moda hubiera irrumpido en la rutina cotidiana para reclamar su lugar en lo público.

Al finalizar, el recorrido continuó hacia Paseo Alcalde, donde Sariñana interpretó “¿Qué tiene?”, “Cuento” y “Vidas paralelas”, prolongando la atmósfera más allá de la pasarela.

Guadalajara, por unos momentos, dejó de ser solo escenario para convertirse en protagonista. Y la moda, lejos de encerrarse en la exclusividad, encontró otra forma de existir: abierta, viva, en diálogo con la ciudad.

Sin duda, lo que ocurrió ayer no fue solo un desfile. Fue, en el sentido más amplio, una intervención.

La música de Ximena Sariñana le dio un toque de sutileza a la jornada. EL INFORMADOR/ J. Acosta

CT