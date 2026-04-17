El cortometraje “Nueve Once”, del escritor y director Alejandro Flores, expone los prejuicios que rodean temas como la adopción y la discapacidad. La obra compite en la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, dentro de la sección Hecho en Jalisco.

En entrevista con EL INFORMADOR, Flores y la productora Serena Grecko coinciden en que el proyecto nace de una experiencia cercana. “Es una historia personal”, afirma el director, quien explica que el origen está en su entorno familiar: “En mi familia, uno de nuestros hermanos es adoptado. Entonces, la adopción es una de las premisas centrales del cortometraje”.

El realizador señala la persistencia de estigmas en la vida cotidiana. “Hay demasiados recursos por parte de instancias gubernamentales para promover la adopción como una alternativa para formar una familia, pero poco se habla de los juicios y prejuicios que hay sobre la adopción”.

Este conflicto se traslada a pantalla mediante una escena íntima: un café, una conversación y un monólogo fragmentado en el tiempo. Ahí, la protagonista -interpretada por Pía Martínez- deja al descubierto pensamientos que terminan por fracturar su relación. El punto de quiebre surge a partir de comentarios cargados de prejuicio hacia el hermano de su pareja, quien es adoptado y vive con discapacidad.

Flores subraya que, aunque el cortometraje no aborda todos los casos de discriminación, sí expone un problema estructural. “Hay familias que discriminan a niños o niñas por el hecho de no tener la misma sangre. Incluso existen casos en escuelas privadas donde no aceptan a niños simplemente por ser adoptados”, señala. Y remata: “Ni siquiera un niño con los recursos de tener una educación privada puede acceder a ella por el hecho de no tener la sangre de sus padres”.

La dureza del relato responde a su origen real. “La realidad es más fuerte que la ficción”, afirma. “Lo que nosotros vimos fue que incluso la realidad es digna de una ficción. Y por eso decidimos convertirlo en una historia audiovisual, para que la gente sepa lo que realmente sucede”.

Desde la producción, Serena Grecko destaca un proceso acelerado, impulsado por el 9 de noviembre, Día Mundial de la Adopción, que da título al proyecto. “Me envió el guion de la nada y lo leí. Me gustó porque conozco el contexto de donde viene la historia”, cuenta. En pocas semanas, el equipo tomó forma. “Armamos el crew, buscamos locación y lo levantamos en dos semanas más o menos”.

La rapidez no afectó el resultado. “Fue un reto interesante, distinto a lo que estamos acostumbrados, pero al final nos gustó bastante. A nivel producción, como que todos los astros se alinearon”.

Realizado con recursos propios, el proyecto refleja la colaboración del cine independiente en Jalisco. “Metimos nuestros recursos Alejandro, Diego Orta (productor) y yo, y se sumó gente con su trabajo, la locación también apoyó”, explica Grecko. También participaron estudiantes: “El talento nuevo es bellísimo porque te da un ojo muy distinto”.

Cabe señalar que sin grandes expectativas, el corto encontró ruta en festivales. “Nuestra meta era presentarlo el 9 de noviembre y hasta ahí”, admite. Después apostaron por más: “Dijimos: ‘¿Y si festivaleamos? Hay que intentarlo’”. Así llegó a la competencia del FICG.

Para Alejandro Flores, el logro es claro: “Como cineasta, uno aspira a que su trabajo se vea en cines o llegue a más personas, pero formar parte del festival, y en competencia, es un privilegio profesional”.

El siguiente paso es internacional. “Estamos esperando respuesta del Festival de Cine de Tribeca (Nueva York), del Festival de Guanajuato y en HollyShorts en Los Ángeles”, adelanta.

El corto tendrá diversas funciones los días: 18 de abril, a las 14:30 horas, en el Cineforo; el 19 de abril, a las 17:50 horas, en Cinépolis Centro Magno; el 20 de abril, a las 18:00 horas, en Cinépolis Galerías y a las 20:00 horas, en Paseo Chapultepec. El 21 de abril llegará a las 17:30 horas a Cinépolis Punto Sur.

CT