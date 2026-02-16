Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte en el dinero la semana del 16 al 22 de febrero

La reconocida astrológa, Mizada Mohamed ha dado a conocer cuales serán los signnos que tendrán suerte en el dinero; esta semana del 16 al 22 de febrero.

En los próximos días, en algunos signos se activan energías de crecimiento, negociaciones favorables, reencuentros clave y oportunidades que pueden marcar un antes y un después.

Descubre si el tuyo está en la lista.

Signos que tendrán suerte en el dinero esta semana

Tauro

Habrá progreso en lo personal, familiar, sentimental y económico. Es una etapa de reencuentros afectivos, ya sea con tu pareja actual o con alguien significativo de tu entorno.

También se favorecen compras, ventas y negociaciones con beneficios financieros importantes. Tu naturaleza prudente y reservada será tu mayor ventaja para cerrar acuerdos y tomar decisiones acertadas.

Virgo

Con el ingreso del Sol en Piscis se activan áreas relacionadas con el dinero y la profesión. Aunque sueles analizar todo con detalle, ahora es tiempo de actuar sobre lo que ya comprobaste que funciona.

Esta semana y la siguiente traerán contactos y oportunidades clave para tus planes de estudio, viajes o cambios importantes. Confía en tu experiencia y da el siguiente paso.

Libra

Habrá reuniones, eventos y celebraciones a las que conviene asistir, aunque no tengas muchas ganas. En uno de esos encuentros podrías reencontrarte o conocer a alguien clave para tu crecimiento económico.

Es tiempo de cosechar lo que sembraste. Esta semana sentirás con fuerza que es momento de decidir quién permanece en tu vida y quién no. Confía: tienes todo para triunfar.

Escorpión

A partir de esta semana comienzan transformaciones positivas en lo físico, emocional, laboral y económico.

Mantén los pies en la tierra y escucha tu sexto sentido. Descubrirás quiénes realmente están contigo. Es una etapa de avance con mayor fluidez y menos peso emocional, lo que permitirá que las oportunidades económicas se presenten con mayor claridad.

Capricornio

Se activan áreas relacionadas con el trabajo, la profesión y los ingresos. Si estabas esperando cambios laborales, resolver asuntos financieros o realizar trámites importantes, después del día 18 se abren buenas oportunidades.

Un contacto del pasado —una amistad o antiguo compañero— podría presentarte a alguien clave para tu crecimiento profesional. Saturno en Aries te otorga disciplina y visión estratégica, dándote ventajas importantes. Asumirás nuevas responsabilidades, pero con resultados que traerán estabilidad y satisfacción.

