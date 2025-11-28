Viernes, 28 de Noviembre 2025

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 28 al 30 de noviembre

De acuerdo con Mizada Mohamed, varios signos se verán especialmente beneficiados por la buena fortuna, la abundancia y oportunidades que comienzan a fluir sin obstáculos.

Por: Moisés Figueroa

Este fin de semana del 28 al 30 noviembre llega con energías renovadas y un cielo astrológico que favorece el avance, la claridad y la apertura de caminos. 

Ya sea en lo económico, lo emocional o lo personal, estos signos sentirán un impulso notable que los llevará a tomar decisiones acertadas y a atraer situaciones positivas.

A continuación, los signos con mayor suerte:

Tauro

Estás en una fase espectacular. Todo lo que emprendas —ya sea trabajo, negocios, relaciones o crecimiento económico— tiene luz verde. Es un fin de semana para atreverte y recibir.

Géminis

El Sol y Venus beneficiándote desde Sagitario potencian tu suerte. Vienen cambios favorables en el amor y el dinero, además de claridad para tomar decisiones certeras.

Leo

Tus pensamientos se manifiestan con facilidad. Lo que deseas comienza a tomar forma. La energía está a tu favor, especialmente en temas económicos. Es un fin de semana para agradecer y avanzar.

Sagitario

El gran ganador del fin de semana. Todo se acomoda a tu favor: oportunidades, reconocimiento, claridad y expansión. Si a alguien le molesta tu brillo, que se ponga lentes. Es un ciclo de triunfo, cosecha, prosperidad y abundancia.

Escorpión

Con energías directas a tu favor, este fin de semana es una llave mágica. Has roto barreras y ahora llega la recompensa. Se marcan éxitos físicos, mentales y emocionales, además de avances importantes en lo económico y lo personal.

Piscis

Cambios positivos tocan tu puerta: mejoras laborales, estabilidad económica y armonía en el hogar. Además, reencuentros importantes llenarán tu corazón. La suerte te acompaña en todos los niveles.

