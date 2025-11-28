Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 28 al 30 de noviembre

De acuerdo con la información compartida por Mizada Mohamed, este fin de semana del 28 al 30 de noviembre llega cargado de armonía, claridad y avances.

Los planetas comienzan a tomar un ritmo más fluido y eso se refleja directamente en nuestro ánimo, nuestras decisiones y nuestra capacidad de atraer lo que deseamos.

Es un periodo para sentir paz, amor, estabilidad y una nueva forma de ver la vida. Perfecto para reencontrarnos con nosotros mismos y aprovechar oportunidades que comienzan a desbloquearse.

A continuación, las predicciones para cada signo:

Aries

Fin de semana ideal para avanzar, pero en silencio. No compartas planes ni proyectos aún, evita envidias o bloqueos innecesarios. Te esperan reuniones sociales y laborales que impulsarán tu futuro inmediato. Mantente atento: son puertas importantes.

Tauro

Vives una etapa espectacular. Si deseas cambiar de trabajo, emprender, pedir un aumento o iniciar/fortalecer una relación, este es tu momento. Todo se alinea a tu favor y las decisiones que tomes ahora darán frutos pronto.

Géminis

El Sol en Sagitario te ilumina. Con Venus entrando también a este signo, se activan mejoras en el amor y el dinero. Fin de semana de avances personales y claridad emocional.

Cáncer

Quita el antifaz y observa tus responsabilidades con objetividad. Delegar te dará libertad. Este viernes llega una reunión familiar llena de alegría y una noticia que te hará sentir pleno.

Leo

Todo lo que pienses, se manifiesta. Por eso cuida tu diálogo interior. No reveles tus planes todavía: vienen excelentes movimientos económicos. Agradece, celebra y actúa.

Virgo

El llamado es simple: vive. Sal de tu zona de confort y deja de escuchar opiniones ajenas. Las oportunidades están frente a ti y te traerán libertad, alegría y un impulso económico notable.

Libra

Tu intuición está afinada. Con Saturno y Mercurio directos y Venus —tu planeta— entrando a Sagitario, comienza un ciclo de avance, triunfo y concreciones. Todo lo sembrado desde abril empezará a materializarse.

Escorpión

Rompes cadenas y recibes recompensas. Con Mercurio directo en tu signo y Venus en Sagitario, este fin de semana es una llave mágica de prosperidad y abundancia. Físico, mental y espiritual: estás en crecimiento total.

Sagitario

Brillas, punto. No permitas que nadie te haga dudar de ti. Este es un ciclo de triunfo, cosecha y prosperidad. Si a alguien le molesta tu luz… que se ponga lentes. Mantente centrado y aprovecha este impulso.

Capricornio

Tu voz interior te guía correctamente. No te detengas por comentarios malintencionados. Es momento de avanzar con pasos agigantados. Sigue brillando: los ladrones del sueño no merecen tu atención.

Acuario

Cargas demasiadas responsabilidades. Es momento de equilibrar: decide qué sí y qué no te corresponde. Delegar te dará la libertad creativa que necesitas para abrir caminos nuevos este fin de semana.

Piscis

Llegan cambios positivos en tu vida laboral, económica y familiar. Se marcan reencuentros amorosos y amistades que vuelven para sanar. Fin de semana lleno de amor, armonía y felicidad profunda.

