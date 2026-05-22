Conciertos: Bad Bunny inicia la etapa europea de su gira Debí Tirar Más Fotos

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, continúa con su exitosa gira Debí Tirar Más Fotos, y este viernes 22 de mayo inició su etapa europea en la ciudad de Barcelona, España.

Son 29 los conciertos programados durante su paso por Europa, que finalizarán a finales de julio del 2026 , y llegan después de su exitoso paso por diferentes países de Latinoamérica, incluyendo su residencia en Puerto Rico, su país natal, en donde ofreció un total de 30 conciertos.

El artista urbano de 32 años ha marcado un precedente en géneros musicales como el trap, reggaetón y otros ritmos latinos como la salsa. Su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, es una celebración a su país y toda América Latina, llegando a ganar el premio Grammy a Mejor Álbum del Año, el cual hizo historia ya que es el primer álbum completamente en español en llevarse el galardón. Además, ganó todavía más reconocimiento gracias a su actuación en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny llega a Europa

Fanáticos españoles del artista se reunieron desde temprano para entrar al Estadio Olímpico de Barcelona en cuanto abriera sus puertas, y así aprovechar la gran oportunidad de ver al “conejo malo” en vivo.

"¿Cuánto tiempo llevamos esperando a Bad Bunny aquí, en Cataluña, en Barcelona? Mucho tiempo, por lo tanto, no sabemos si volveremos a verlo, si volveremos a hacerlo", espetó Adrià Capdevila, de 22 años. "Lo más importante es que la vez que lo vivas, que quizás sea la última, lo vivas con la máxima energía", añadió.

Benito Antonio, nombre real del reggaetonero, dará un concierto más en Barcelona, para pasar a Lisboa, y finalmente ofrecer un total de 10 conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Posteriormente, visitará Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar la etapa europea en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio.

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