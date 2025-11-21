DiCaprio confesó que aprendió una grosería mexicana para meterla en nueva película

Leonardo DiCaprio regresó a la pantalla grande con un proyecto que, aunque ambicioso, no consiguió gran reconocimiento en el cine mexicano. Una batalla tras otra se estrenó el 25 de septiembre y estuvo bajo la dirección del cineasta Paul Thomas Anderson.

Pese a que no consiguió la popularidad que se esperaba, con la llegada del film a plataformas digitales muchas más personas tuvieron la oportunidad de disfrutarlo, logrando que una escena en particular del actor se volviera viral en redes sociales.

Tras ver la película, diferentes usuarios compartieron un clip bastante cómico donde se puede ver cómo DiCaprio habla español y al final hace un sonido muy característico de México que suele utilizarse tanto para contestar como para “una mentada”.

El fragmento se volvió tan popular y llamó tanto la atención de los entrevistadores que, durante una rueda de prensa, no dudaron en preguntarle cómo surgió esa idea.

Al ser cuestionado, Leonardo explicó que siempre estuvo cerca de la cultura mexicana, pues creció en Los Ángeles y gran parte de sus amigos y personas de confianza eran hispanas, por lo que entendía perfectamente el contexto del sonido.

“Bueno, crecí en Los Ángeles, en una comunidad hispana, tuve muchos amigos mexicanos y, para serte sincero, durante la pandemia trabajé con mis jardineros, plantamos cactus en mi ladera. Y así era como nos comunicábamos y eso fue lo que hice durante un año”, explicó el actor.

Una escena inesperada de Leonardo DiCaprio en su nueva película se volvió viral y generó risas entre fans y entrevistadores. INSTAGRAM/@leonardodicaprio

La escena de DiCaprio que sorprendió a todo internet

En la escena se puede ver cómo el personaje de DiCaprio se acerca en su coche a un grupo de hombres mayores para pedirles indicaciones, pues se encuentra en medio de una persecución para recuperar a su hija de su captor; sin embargo, los sujetos con los que se topa son mexicanos , por lo que se ve forzado a hablar en español.

“¿Para dónde una troca negra? Una más pequeño señorita... malo hombre, malo, malo hombre”, tras decirles esto, los veteranos rápidamente le señalan el camino, a lo que él, a modo de agradecimiento, silba de esta manera tan representativa.

Esto generó miles de comentarios de personas en redes, quienes festejaron lo bien que le salía el sonido, acto que a su vez repitió en la conferencia causando la risa de todos los presentes.

Al son de “DiCaprio, hermano, ya eres mexicano”, los comentarios y festejos no se hicieron esperar por las personas que se sorprendieron del suceso.

La reacción mexicana ante el peculiar gesto de DiCaprio

No obstante, muchos apuntaron a que esto podría ser una jugada de sus jardineros, pues si bien este silbido se usa para tratar con amigos de confianza, algunos lo asocian directamente a una grosería.

“Sólo los mexicanos sabemos qué significa ese sonido”, “Esos bastardos me mintieron, pensó DiCaprio”, “Se convirtió en una mentada internacional”, se lee en redes.

Sin embargo, los fanáticos del cine alabaron su interpretación y aseguraron que, más allá del hecho, es bueno ver partes de la cultura mexicana en las películas de grandes actores como Leonardo.

