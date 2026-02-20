Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 20 al 22 febrero

La energía astral del fin de semana del 20 al 22 de febrero se mueve con fuerza y promete sorpresas importantes para varios signos del zodiaco.

De acuerdo con las predicciones de Mizada Mohamed, este periodo estará marcado por oportunidades, avances y golpes de suerte gracias a una poderosa concentración planetaria que impulsa el crecimiento en el amor, el trabajo y el dinero.

Durante estos días, algunos signos destacarán por recibir aspectos especialmente favorables, con desbloqueos en trámites, mejoras económicas y decisiones acertadas que podrían cambiar el rumbo de las próximas semanas.

Aries

Recibe un impulso fuerte gracias a la influencia directa de Saturn y Neptune en su signo, además del empuje de Marte. Lo que estaba detenido se destraba y puede avanzar con seguridad en lo profesional y económico. Es un periodo de realización y crecimiento sólido.

Cáncer

También recibe la influencia positiva de Júpiter, potenciando su intuición para cerrar negociaciones exitosas y lograr avances financieros. Es un momento de expansión estratégica.

Capricornio

Cuenta con el respaldo de Jupiter, planeta de la expansión y la abundancia. Se marcan acuerdos favorables, crecimiento económico y recompensas por esfuerzos anteriores. La suerte aquí es concreta y tangible.

Piscis

Es el signo más favorecido. Con varios planetas transitando por Pisces, las oportunidades llegan en amor, trabajo y dinero casi sin obstáculos. Hay transformación, impulso y facilidad para concretar lo que desea. Es el signo con mayor respaldo cósmico en este momento.

Con información de Mizada Mohamed

MF